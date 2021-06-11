SoftServe побудує у Львові офісний кампус площею 10 га — на місці колишньої виправної колонії





Одна з найбільших українських IT-компаній SoftServe анонсувала будівництво креативного офісного кампуса у Львові — масштабний інфраструктурний об’єкт зведуть на території розміром 10 га, яку придбали на відкритому аукціоні Мін’юсту минулого тижня.

Загалом, команда SoftServe вже сягає 10 тисяч осіб, з яких у Львові працюють близько 4000. У місті також розташовуються понад 10 офісів компанії включно з головним європейським офісом SoftServe.

Над ідеєю створення офісного кампуса SoftServe почала працювати деякий час тому спільно з провідним європейським архітектурним бюро. У кампусі мають намір об’єднати частину львівських офісів, а також розташують об’єкти, необхідні для роботи, відпочинку, розвитку талантів та проведення різноманітних заходів. За словами ініціаторів проєкту, окрім місця концентрації технологічних талантів та креативного простору для роботи, кампус SoftServe також стане знаковим футуристичним об’єктом Львова.

Офісне містечко з’явиться на проспекті Святого Івана Павла ІІ (колишня назва вул. Хуторівка) — на місці колишньої виправної колонії. Минулого тижня ТзОВ «Девелопмент інжиніринг сервіс», яке впродовж багатьох років займається проєктуванням і будівництвом та входить в групу компаній SoftServe, стало переможцем відкритого аукціону Міністерства юстиції з продажу майна колишньої виправної колонії, яке розташоване на ділянці розміром 10 га. Майно буде придбано за 377,5 мільйонів гривень.

Розпочати роботу над проєктом планують вже наступного року, а його реалізація, за попередніми оцінками, триватиме 5-6 років.

«Протягом останніх років, SoftServe активно розвивається глобально. На сьогодні Львів є найбільшим девцентром компанії в Україні. Тут розпочався SoftServe, а також тут — понад десяток офісів у різних частинах міста. Окрім того, компанія постійно росте та збільшується кількісно. Відтак, ми давно розглядали таку можливість — створення єдиного простору для наших команд. З появою конкретної ділянки під цей проєкт, робота над ним суттєво прискориться. Офісний кампус SoftServe стане креативним центром нашого міста та зразком офісів майбутнього», Олег Денис, співзасновник та член Ради директорів компанії SoftServe