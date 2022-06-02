Solana перенесла второй сбой за месяц, что привело к падению ее цены

Solana, одна из крупнейших криптовалют после биткоина и эфира, подешевела более чем на 12%, поскольку её блокчейн столкнулся со вторым сбоем за последний месяц. Валидаторы в сети несколько часов не могли обрабатывать новые блоки. В результате приложения, созданные на блокчейне Solana, были отключены.

Twitter-аккаунт Solana Status уведомил об инциденте, который произошёл около 20:00 по Киевскому времени. Для устранения сбоя пришлось перезапустить валидаторы, а общее время простоя составило около 4,5 часа. Предыдущий сбой длительностью несколько часов произошёл 1 мая. Тогда также потребовался перезапуск валидаторов.

В последние годы наблюдался рост популярности криптовалюты Solana в экосистемах NFT и DeFi, так как она дешевле и быстрее в использовании по сравнению с Ethereum. Блокчейн Solana обрабатывает 50 тыс. транзакций в секунду, а средняя стоимость транзакции составляет $0,00025. Блокчейн Ethereum может обрабатывать только около 13 транзакций в секунду, а комиссия за транзакции значительно выше. Инвесторы, которые были в основном сосредоточены на Ethereum, начали диверсифицировать вложения в Solana и другие альтернативные блокчейны во время прошлогоднего подъёма стоимости криптовалюты.

Источник: cnbc