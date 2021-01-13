Sony анонсировала свой первый дрон Airpeak с интегрированной полнокадровой камерой Alpha





Компания Sony подготовила к выпуску свой первый дрон, получивший название Airpeak. Новинка несёт на борту полнокадровую беззеркальную камеру Sony Alpha, как отмечает производитель, это наименьший дрон, способный на такое.

Sony пока не спешит делиться подробностями о новом для себя продукте. Сообщается только, что дрон «способен на динамическую съёмку и точный, стабильный полёт». Также известно, что Airpeak имеет фронтальную камеру и датчик расстояния, которые с помощью искусственного интеллекта будут использоваться для отслеживания цели и избегания препятствий. Сведения о дальности и продолжительности полёта не разглашаются.

Как ожидается, официальный выход на рынок дрона Sony Airpeak состоится весной этого года. Его ориентировочная цена пока не называется. Однако можно предположить, что устройство будет не из дешёвых, поскольку оно явно ориентировано на профессиональных пользователей.

Источник: gsmarena