Новости Игры 23.08.2023 в 17:50

Sony анонсировала новые наушники PlayStation — беспроводную гарнитуру Pulse Elite ($150) и TWS Pulse Explore ($200)

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Юрій Орос

Автор новин

Sony в блоге PlayStation анонсировала 2 пары беспроводных наушников для PlayStation 5 и нового устройства PlayStation Portal: гарнитуру Pulse Elite и TWS Pulse Explore с блоком для переноски зарядки.

Оба устройства используют новую беспроводную технологию PlayStation Link, которая должна обеспечивать низкую задержку при передаче lossless-аудио. Pulse Elite и Pulse Explore станут первыми аудиоустройствами для PlayStation, которые будут использовать специально разработанные планарные магнитные драйверы аудиофильского уровня, которые обычно используются в мониторах звукорежиссеров-профессионалов.

Sony Pulse Explore

Именно сочетанием низкой задержки и lossless-аудио Sony объясняет относительно высокую стоимость Pulse Explore — 200 долларов.

Sony анонсировала новые наушники PlayStation — беспроводную гарнитуру Pulse Elite ($150) и TWS Pulse Explore ($200)

Sony сообщает, что это ее «первый набор беспроводных наушников, которые обеспечивают премиальный портативный аудиосигнал с двойными микрофонами и технологией шумоподавления с помощью ИИ, способной фильтровать фоновые звуки. Pulse Explore предлагает аудио без потерь и поставляется с зарядным футляром».

Sony анонсировала новые наушники PlayStation — беспроводную гарнитуру Pulse Elite ($150) и TWS Pulse Explore ($200)

Sony Pulse Elite

Pulse Elite — наследник Pulse 3D, однако в полтора раза большим ценником — 150 долларов. Здесь также аудио без потерь и шумоподавление с искусственным интеллектом, однако будет еще выдвижной микрофон.

Sony анонсировала новые наушники PlayStation — беспроводную гарнитуру Pulse Elite ($150) и TWS Pulse Explore ($200)

В цену будет входить специальный крюк, на который можно будет повесить и одновременно заряжать Pulse Elite.

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Sony анонсировала новые наушники PlayStation — беспроводную гарнитуру Pulse Elite ($150) и TWS Pulse Explore ($200)
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borowka

блогер

Sony анонсировала новые наушники PlayStation — беспроводную гарнитуру Pulse Elite ($150) и TWS Pulse Explore ($200)

Дату старта продаж Sony пока не назвала. Пообещала сообщить даты запуска и начала предзаказов отдельно. Будем ждать и более детальные спецификации.

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diakon

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