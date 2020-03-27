Sony объединяет подразделения по выпуску смартфонов, потребительских камер и телевизоров в единый бизнес Sony Electronics Corporation

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Компания Sony решила кардинально реорганизовать три своих подразделения по выпуску электроники. Нынешние подразделения Sony Mobile Communication, Imaging Products & Solutions и Home Entertainment & Sound будут объединены в единый бизнес Sony Electronics Corporation с 1 апреля 2020 года.

Это означает, что различные направления бизнеса Sony по выпуску смартфонов, потребительских камер, телевизоров и домашнего аудио оборудования теперь будут находиться под контролем одной компании Sony Electronics Corporation. Цель состоит в том, чтобы лучше интегрировать различные (но связанные) продукты, оптимизировать внутреннюю структуру компании и повысить общую конкурентоспособность. Кроме того, соответствующие глобальные виды деятельности по продажам и маркетингу, производству, логистике, закупкам и инжинирингу для этих подразделений будут объединены в попытке усилить их и повысить прибыльность.

В дальнейшем Sony Interactive Entertainment, которое занимается выпуском игровых консолей PlayStation и разработкой игр для них, станет единственным независимым подразделением Sony, ориентированным на выпуск потребительских продуктов. Это обусловлено тем фактом, что Sony Interactive Entertainment стабильно обеспечивает хорошие финансовые результаты.

Данная реорганизация не затронет другие подразделения по производству электронных устройств: сенсоров изображения и профессионального оборудования (камеры для студий, вещательное оборудование). Вместе с тем, другие виды бизнеса в сфере музыки, фильмов, медицины и финансов и вовсе не являются частью реорганизации.

Источник: gsmarena