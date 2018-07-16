Sony обновила прошлогоднюю фотокамеру RX100 V новым процессором Bionz X из модели RX100 VI, не меняя ее цены

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Компания Sony без лишнего шума обновила прошлогоднюю модель премиальной компактной фотокамеры Cyber-shot RX100 V. Новая модель с каталожным номером DSC-RX100M5A просто заменила старую на сайте компании.

Главное и, по большому счету, единственное изменение – новейший процессор Bionz X, как в недавно вышедшей модели Sony RX100 VI.

Обновление позволило улучшить работу фирменной функции Eye AF системы автоматической фокусировки, которая удерживает фокус на глазах модели, компенсируя движения модели и камеры. Кроме того, увеличен размера буфера непрерывной съемки – теперь он вмещает 233 кадров вместо 150 кадров. Наконец, новая RX100 V получила новое меню с функцией «Мое меню» для создания раздела собственных настроек.

В остальном все по-прежнему. Но вот что радует, что прежней осталась и цена – $999. С учетом того, что новая модель Sony RX100 VI стоит ощутимо дороже ($1200), обновленная RX100 V вполне может заинтересовать некоторых покупателей.

Источник: gsmarena