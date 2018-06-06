Sony анонсировала компактную камеру RX100 VI с расширенным диапазоном фокусных расстояний объектива
Компания Sony подготовила к выпуску новую модель компактной цифровой камеры, получившей название RX100 VI. Наиболее заметным отличием от предыдущих устройств серии является использование объектива с более широким диапазоном фокусных расстояний.
Камера Sony RX100 предыдущего поколения оснащалась объективом с переменным фокусным расстоянием 24-70 мм (в 35-миллиметровом плёночном эквиваленте). В новинке предлагается объектив 24-200 мм. Вместе с тем, новый объектив не может похвастаться светосилой, которая была доступна в предыдущей версии f/1.8-2.8, его максимальное значение диафрагмы составляет f/2.8-4.5. Зато Sony заявляет о существенно улучшенной встроенной в объектив оптической системе стабилизации изображения, эффективной до четырёх ступеней экспозиции.
Многие другие характеристики камеры Sony RX100 VI соответствуют таковым у модели предыдущего поколения. Новинка использует такой же 20,1-мегапиксельный сенсор диагональю 1 дюйм. Также сообщается о наличии системы автоматической фазовой фокусировки с 315 точками, выдвигающегося OLED видоискателя с разрешением 2,35 млн точек, поворотного дисплея, который теперь получил сенсорную панель.
Камера Sony RX100 VI позволяет вести серийную съёмку со скоростью до 24 кадров в секунду, записывать видео в разрешении 4K и вести высокоскоростную запись видео с частотой 960 кадров в секунду. Также заявлена поддержка HDR при съёмке видео и улучшенной функции отслеживания взгляда.
Новая камера Sony RX100 VI поступит в продажу в следующем месяце по цене $1200.
Источник: The Verge