Sony открывает программу бета-тестирования следующего крупного обновления прошивки PS5





С момента выхода PS5 в конце 2020 года эта игровая консоль уже получила несколько новых функций. Также компания Sony поделилась сведениями о том, что она готовится выпустить крупное обновление системы в конце этого года и хочет, чтобы пользователи смогли сначала протестировать его.

В бета-тесте обновления PS5 могут принять участие жители США, Канады, Японии, Великобритании, Германии или Франции, которым уже исполнилось 18 лет. Заинтересованные пользователи могут зарегистрироваться для участия в тестировании по следующему адресу. Для этого потребуется авторизоваться со своим идентификатором PlayStation ID. Пользователи, отправившие заявку для этого тестирования, также будут рассматриваться в качестве кандидатов для последующих бета-тестов. После завершения фазы бета-тестирования пользователи смогут восстановить систему до последней официальной версии.

Пока что Sony не сообщает, какие новые функции появятся в бета-версии программной платформы, компания намерена поделиться подробностями в ближайшие недели. Можно предположить, что наконец будет активирован слот M.2 SSD или консоль получит переменную частоту обновления и поддержку 1440p.

Источник: The Verge