Лучшие игры 2023 для PlayStation: Sony запустила голосование в разных номинациях

После запуска страницы с персональными игровыми итогами 2023 года Sony открыла ежегодное голосование за лучшие игры 2023 года в официальном блоге — оно приводится среди пользователей, которые могут проголосовать за своих фаворитов в 18 различных номинациях, включая «Игра 2023 года для PS5».
Как обычно, в каждой из номинаций, кроме предложенных Sony претендентов, есть возможность предложить свой. Игры, получившие награду в прошлом году, не могут быть включены в список номинантов в тех же категориях.
Проголосовать за любимые игры во всех номинациях можно до 18 декабря 09:59 по Киеву в официальном блоге PlayStation, а после завершения обработки результатов голосования администрация PlayStation объявит победителей. Мы же в свою очередь решили перенести голосование в отдельных номинациях на сайт, чтобы желающие могли проголосовать за любимые игры PlayStation прямо здесь.
Лучшая игра 2023 года для PS5
Игровая студия года
Самая ожидаемая игра
Вакансии
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IT Sales Manager (lead generator) North South Tech, Віддалено
Интересно, что на недавней игровой премии The Game Awards нашумела Marvel’s Spider-Man 2 претендовала аж на 7 наград, но ни одной статуэтки супергеройский экшен Insomniac Games и самый успешный в истории эксклюзив PlayStation не получила.
Підсумки The Game Awards: Baldur’s Gate 3 — гра 2023 року і ще 5 нагород (включно з вибором гравців), у Alan Wake 2 — три нагороди