Новости Игры 13.12.2023 в 17:52 comment views icon

Лучшие игры 2023 для PlayStation: Sony запустила голосование в разных номинациях

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Володимир Скрипін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

После запуска страницы с персональными игровыми итогами 2023 года Sony открыла ежегодное голосование за лучшие игры 2023 года в официальном блоге — оно приводится среди пользователей, которые могут проголосовать за своих фаворитов в 18 различных номинациях, включая «Игра 2023 года для PS5».

Как обычно, в каждой из номинаций, кроме предложенных Sony претендентов, есть возможность предложить свой. Игры, получившие награду в прошлом году, не могут быть включены в список номинантов в тех же категориях.

Проголосовать за любимые игры во всех номинациях можно до 18 декабря 09:59 по Киеву в официальном блоге PlayStation, а после завершения обработки результатов голосования администрация PlayStation объявит победителей. Мы же в свою очередь решили перенести голосование в отдельных номинациях на сайт, чтобы желающие могли проголосовать за любимые игры PlayStation прямо здесь.

Лучшая игра 2023 года для PS5

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Игровая студия года

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Самая ожидаемая игра

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