Лучшие игры 2023 для PlayStation: Sony запустила голосование в разных номинациях

После запуска страницы с персональными игровыми итогами 2023 года Sony открыла ежегодное голосование за лучшие игры 2023 года в официальном блоге — оно приводится среди пользователей, которые могут проголосовать за своих фаворитов в 18 различных номинациях, включая «Игра 2023 года для PS5».

Как обычно, в каждой из номинаций, кроме предложенных Sony претендентов, есть возможность предложить свой. Игры, получившие награду в прошлом году, не могут быть включены в список номинантов в тех же категориях.

Проголосовать за любимые игры во всех номинациях можно до 18 декабря 09:59 по Киеву в официальном блоге PlayStation, а после завершения обработки результатов голосования администрация PlayStation объявит победителей. Мы же в свою очередь решили перенести голосование в отдельных номинациях на сайт, чтобы желающие могли проголосовать за любимые игры PlayStation прямо здесь.

Лучшая игра 2023 года для PS5

Гра року PS5 Alan Wake 2

Armored Core VI Fires of Rubicon

Baldur's Gate 3

Call of Duty: Modern Warfare III

Cocoon

Dead Space

Diablo IV

Dredge

EA FC24

Final Fantasy XVI

Hogwarts Legacy

Honkai: Star Rail

Marvel's Midnight Suns

Marvel's Spider-Man 2

Mortal Kombat I

NBA 2K24

Octopath Traveler II

Persona 5 Tactica

Resident Evil 4

Sea of Stars

Star Wars Jedi: Survivor

Street Fighter 6

Игровая студия года

Ігрова студія року Avalanche

Awaceb

Black Salt Games

Blizzard

Capcom

CD Projekt RED

FromSoftware

Geometric Interactive

Insomniac Games

KO_OP

Larian Studios

nDreams

Netherrealm Studios

Remedy

Round 8 Studio

Sabotage Studio

Square Enix

Ubisoft

Самая ожидаемая игра

Найочікуваніша гра (2024+) Baby Steps

Concord

Destiny 2: The Final Shape

Dragon's Dogma 2

Fairgame$

Final Fantasy VII Rebirth

Final Fantasy XIV: Dawntrail

Foamstars

Grand Theft Auto VI

Helldivers II

Little Nightmares III

Marathon

Marvel's Wolverine

Pacific Drive

Prince of Persia: The Lost Crown

Rise of the Ronin

Stellar Blade

Suicide Squad: Kill the Justice League

Tekken 8

The Last of Us Part II Remastered

The Plucky Squire

Интересно, что на недавней игровой премии The Game Awards нашумела Marvel’s Spider-Man 2 претендовала аж на 7 наград, но ни одной статуэтки супергеройский экшен Insomniac Games и самый успешный в истории эксклюзив PlayStation не получила.