Sony поддержала Raspberry Pi финансово и поделилась технологиями ИИ для камер

Компания, стоящая за линейкой компьютеров Raspberry Pi, привлекла инвестиции полупроводникового подразделения Sony в рамках сделки, направленной на продвижение ее усилий в области искусственного интеллекта. Sony Semiconductor Solutions, дочерняя компания Sony Corporation, предоставила неназванную сумму Raspberry Pi Ltd.

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Объем финансирования не разглашается, но Эбен Аптон, соучредитель и CEO Raspberry Pi, утверждает, что фирма привлекла денежные средства в размере раунда финансирования 2021 года, то есть $500 млн.

Аптон основал Raspberry Pi в 2012 году. Изначально клиентами Raspberry Pi были в основном энтузиасты и учителя. С тех пор компания стала более активным игроком на корпоративном рынке – в обычный год примерно 70% ее продаж теперь приходится на коммерческих клиентов, встраивающих ее продукты в средства производства или в производимые устройства.

Сделка расширяет существующие производственные отношения между Sony и Raspberry Pi. Партнерство позволит пользователям и разработчикам Raspberry Pi получить доступ к платформе Sony Aitrios, что позволит им разрабатывать приложения визуального восприятия для использования с ИИ камер с датчиками изображения IMX500.

По словам Аптона, люди уже экспериментировали с продуктами Raspberry Pi для приложений машинного обучения. Партнерство с Sony позволит им сделать больше в этой области. Он считает, что хотя GPT-4 и другие языковые модели ИИ действительно впечатляют, опасения по их поводу сильно преувеличены.

Источник: CNBC