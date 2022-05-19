Sony в 2022 году делает ставку на метавселенную, искусственный интеллект и электромобили

Sony заявила, что планирует изучить возможности метавселенной и искусственного интеллекта в рамках своей стратегии дальнейшего роста. Об этом компания сообщила в презентации своего нового стратегического плана на 2022 финансовый год, который начался 1 апреля и продлится до марта 2023 года.

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Метавселенная «сформирует основу для развлекательных мероприятий в будущем», — говорится в заявлении Sony, поясняющем, что она будет стремиться изучить ее потенциальное использование в своем и без того сильном бизнесе видеоигр, живых музыкальных выступлениях и спортивных мероприятиях.

Компания уже заявила, что совместно с LEGO выделят $2 млрд на создание метавселенной Epic Games.

Еще одним направлением деятельности, в котором Sony решила заняться, является автомобильная промышленность.

Sony, которая объявила в январе прошлого года, что создаст новое бизнес-подразделение по производству электромобилей, изучая возможность коммерциализации своих прототипов, заявила, что в настоящее время ведет переговоры с Honda Motor о начале продаж автомобилей, разработанных в рамках ее альянса, с 2025 года.

В дополнение к своему погружению в новые сектора, японская компания заявила, что продолжит совершенствовать сектор видеоигр, музыки и кино, который постоянно растет с 2013 года.

В 2021 финансовом году, который закончился 31 марта, продажи этих трех сегментов впервые превысили 50% продаж всей группы, а операционная прибыль филиалов, как выяснилось, составила две трети от общей суммы.

Sony потратила более 1 трлн иен ($7,7 млрд) на инвестиции для укрепления своей стратегии продаж интеллектуальной собственности и прямых продаж потребителю в этих секторах, и она надеется сохранить это направление.

В своем бизнесе видеоигр, который имеет наибольший вес, японская компания продолжит инвестировать в свою интеллектуальную собственность и укрепит свою группу студий разработки PlayStation Studios, как это было с соглашением о покупке в феврале американского Bungie.

Технологическая компания ожидает, что этот бизнес будет расти в большей степени благодаря продажам консоли PlayStation 5 (PS5), объем продаж которой в 2022 году превысит 18 миллионов единиц.

Она также будет стремиться увеличить количество своих пользователей. Имея более 100 миллионов активных учетных записей по состоянию на март 2022 года, Sony намерена расширить их за счет новых инициатив и своих реструктурированных «онлайн-подписок», продажи которых до внесения изменений в прошлом году составили 1,8 триллиона иен ($14 млрд).