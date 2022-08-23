Sony подтвердила сроки выхода PS VR2 — гарнитура поступит в продажу в начале 2023 года

Sony подтвердила, что VR-гарнитура PlayStation VR2 выйдет в начале 2023 года — соответствующие сообщения появились в соцсетях, в том числе их разместили французский и японский аккаунты PlayStation в Twitter.

В мае авторитетный аналитик TF International Securities Мин-Чи Куо, известный своими точными прогнозами о новинках Apple, сообщал, что массовое производство PS VR2 начнется во втором полугодии 2022 года, а на рынок второе поколение ожидаемой многими VR-гарнитуры Sony выйдет в начало 2023 года. Похоже, у Sony все идет по плану, так что PS VR2 можно ожидать через несколько месяцев.

Сейчас в официальном блоге PlayStation отсутствуют какие-либо другие сообщения относительно PS VR2, поэтому придется еще некоторое время подождать подробности относительно цены и точной даты начала продаж.

Ранее лидер PlayStation Джим Райан пообещал на старте PS VR 2 более 20 игр от внутренних и посторонних студий. Судя по всему, предстоящая большая презентация игр PlayStation состоится в скором времени. В последний раз Sony делилась новыми деталями относительно PS VR 2 в конце июля, когда разработчики рассказали о главных особенностях гарнитуры. Среди них — «прозрачный» режим, настройка игрового пространства и режим кинотеатра для игр, не предназначенных для VR, и просмотра видео.