Sony повышает цены на PS5 — в Европе консоли подорожают на 50 евро

Sony с учетом существенных изменений в глобальной экономике (читай: рецессию), решила пересмотреть ценовую политику и скорректировать цены на консоли PS5 на всех ключевых рынках, за исключением США. Да, Sony повышает цены на консоли — изменения вступают в силу моментально.
В Европе цена выросла на 50 евро на обе версии PS5 (то есть, в Украине также стоит ожидать пропорционального роста цен), в Британии — на 30 фунтов стерлингов, а в Японии — на 5000 иен. Один из крупнейших платформодержателей объясняет такое решение несколькими факторами — повышением инфляции во всем мире, неблагоприятной экономической ситуацией и повышением спроса на консоль. Если верить Sony, PS5 достаточно пользуется спросом и он растет.
Новые рекомендованные розничные цены (RRP) на PS5
Европа:
- Цифровое издание PS5 — €449,99
- PS5 с дисководом — €549,99
Великобритания
- Цифровое издание PS5 — 479,99 фунтов стерлингов
- PS5 с дисководом — £389.99
Япония
- Цифровое издание PS5 — 60 478 иен.
- PS5 с дисководом — ¥49,478
Китай
- Цифровое издание PS5 — 4 299 иен.
- PS5 с дисководом — ¥3,499
Австралия
- Цифровое издание PS5 — 799,95 долларов США.
- PS5 с дисководом — $649,95
Мексика
- Цифровое издание PS5 — 14 999 долларов.
- PS5 с дисководом — $12 499
Канада
- Цифровое издание PS5 — 649,99 долларов США.
- PS5 с дисководом — $519,99
В прошлом квартале Sony отгрузила на рынок 2,4 миллиона единиц PlayStation 5 — всего на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2,3 млн), а общий тираж консоли достиг 21,7 миллиона единиц. При этом Sony твердо уверена, что в дальнейшем сможет отгружать более 5 млн. PS5 каждый квартал и выйти на 18 млн. PS5 по итогам года. Что ж, это довольно амбициозный план. Посмотрим, что из этого выйдет.
Sony продала 21,7 млн PS5 и существенно (на 16%) снизила прогноз годовой прибыли PlayStation из-за падения продаж игр