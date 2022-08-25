Sony повышает цены на PS5 — в Европе консоли подорожают на 50 евро

Sony с учетом существенных изменений в глобальной экономике (читай: рецессию), решила пересмотреть ценовую политику и скорректировать цены на консоли PS5 на всех ключевых рынках, за исключением США. Да, Sony повышает цены на консоли — изменения вступают в силу моментально.

В Европе цена выросла на 50 евро на обе версии PS5 (то есть, в Украине также стоит ожидать пропорционального роста цен), в Британии — на 30 фунтов стерлингов, а в Японии — на 5000 иен. Один из крупнейших платформодержателей объясняет такое решение несколькими факторами — повышением инфляции во всем мире, неблагоприятной экономической ситуацией и повышением спроса на консоль. Если верить Sony, PS5 достаточно пользуется спросом и он растет.

Новые рекомендованные розничные цены (RRP) на PS5

Европа:

Цифровое издание PS5 — €449,99

PS5 с дисководом — €549,99

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Цифровое издание PS5 — 479,99 фунтов стерлингов

PS5 с дисководом — £389.99

Япония

Цифровое издание PS5 — 60 478 иен.

PS5 с дисководом — ¥49,478

Китай

Цифровое издание PS5 — 4 299 иен.

PS5 с дисководом — ¥3,499

Австралия

Цифровое издание PS5 — 799,95 долларов США.

PS5 с дисководом — $649,95

Мексика

Цифровое издание PS5 — 14 999 долларов.

PS5 с дисководом — $12 499 Канада Цифровое издание PS5 — 649,99 долларов США.

PS5 с дисководом — $519,99

В прошлом квартале Sony отгрузила на рынок 2,4 миллиона единиц PlayStation 5 — всего на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2,3 млн), а общий тираж консоли достиг 21,7 миллиона единиц. При этом Sony твердо уверена, что в дальнейшем сможет отгружать более 5 млн. PS5 каждый квартал и выйти на 18 млн. PS5 по итогам года. Что ж, это довольно амбициозный план. Посмотрим, что из этого выйдет.