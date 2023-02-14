Sony разрабатывает для PlayStation 5 первые TWS-наушники и голосовую гарнитуру – они ожидаются в начале 2024 года

Ресурс Insider Gaming сообщил, что Sony разрабатывает беспроводные наушники и новую беспроводную гарнитуру специально для PS5. Предполагается, что выпуск устройств запланирован на начало 2024 года.

Наушники, носящие кодовое наименование Project Nomad, будут иметь приблизительное время автономной работы около 5 ч. Это почти равно времени работы Apple AirPods, но немного меньше, чем 6 часов автономии Sony WF-1000XM3. Nomad будет поставляться с чехлом для зарядки, который можно заряжать через кабель USB-C от PlayStation 5.

Помимо наушников компания разрабатывает новую беспроводную гарнитуру для PlayStation 5 под названием Voyager, ее планируют выпустить одновременно с Nomad. Гарнитура имеет функциональность, аналогичную Inzone H7.

В прошлом году Insider Gaming эксклюзивно сообщил, что Sony разрабатывает новую PlayStation 5 со съемным дисководом, которая, как ожидается, появится на прилавках в сентябре 2023 года. Похоже, что Sony планирует масштабное обновление комплекта аксессуаров для своей актуальной игровой консоли.

Разработка официальных беспроводных наушников для PlayStation 5 неудивительна, поскольку игровые компании, такие как Razer и Logitech, в последние годы представили на рынке свои собственные продукты в этой нише.