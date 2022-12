В 2022 году подписчики PlayStation Plus Essential получили бесплатно 37 игр общей стоимостью свыше $1300

Ребрендинг и перезапуск PlayStation Plus не прошел гладко. По данным Sony, cервис, необходимый почти для каждой многопользовательской игры на PlayStation 4 и 5, потерял два миллиона платных подписчиков. В соответствии с новой схемой компания действительно увеличила выручку PS Plus за первый квартал, но только на 10%.

Другими словами, в то время как некоторые поклонники PlayStation ушли и, возможно, купили новые подписки Extra или Premium, PS Plus сохранил большинство пользователей в 2022 году. Несмотря на то, что Sony исключила премьеры из обновленного PlayStation Plus (Microsoft, наоборот, неуклонно продвигает новые игры в Xbox Game Pass), предложения бесплатных игр по подписке от Sony всё еще выглядят лучшими в своем роде.

Средняя оценка коллекции игр PlayStation Plus Essential на Metacritic, на основании которой можно делать вывод о качестве каталога, составила 78 – на четыре балла выше, чем в 2021 году. Сервис PlayStation Plus не разочаровал подписчиков, предлагая игры, которые появляются и в других премиальных сервисах. В 2022 году только 10 из них можно найти в Xbox Game Pass, по сравнению с 14 год назад. Пять из перечисленных игр принадлежат Electronic Arts, чья библиотека EA Play доступна подписчикам Xbox Game Pass Ultimate.

Десять игр PlayStation Plus Essential по состоянию на 2022 год также можно найти в новой библиотеке PlayStation Plus Extra. Это несколько разочаровывает подписчиков PS Plus более высокого уровня: те, кто платят меньше, фактически получили 10 игр экстракласса без доплаты – включая такие громкие тайтлы, как God of War 2018 года.

Подписка PlayStation Plus Essential, до июня известная как Instant Game Collection в 2022 году включает 37 игр со средним баллом 78 на Metacritic и общей стоимостью $1304,63 (при отдельной покупки каждой).

Высокий балл на Metacritic – значительный успех по сравнению с 2021 годом. Суммарная розничная стоимость игр стала меньше стоимость меньше: в 2021 она составляла $1424,60, при этом подписчикам предлагалось п 40 игр. Средняя цена игры PlayStation Plus Essential в PlayStation Store практически такая же, как и в прошлом году – $35.

Напрашивается интересный вывод: наиболее ценным для игроков в пакете Sony является самый низкий уровень подписки, в то время как Xbox сделала наиболее соблазнительным на самом высоком. Это может не обрадовать руководителей Sony, однако понравится подписчиком. А может так и было задумано?

Сайт Polygon составил подробный помесячный отчет о появлении игр в PlayStation Plus Essential в 2022 году, дающий представлении о качестве и развитии подписки. В Украине минимальная подписка на PS Plus стоит 209 грн в месяц, 549 грн за три месяца или 1299 грн в год.