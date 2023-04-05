Sony разрабатывает портативную игровую консоль PlayStation Handheld под кодовым название Q Lite, она выйдет после PlayStation 5 Pro – Том Хендерсон

По данным инсайдера Тома Хендерсона, в разработке находится новая портативная игровая консоль Sony PlayStation Handheld. Устройство фигурирует под кодовым названием Q Lite и требует наличия PlayStation 5.

PM в IT Тебе навчатимуть найкращі Хочу на курс

Судя по всему, Q Lite не является облачным стриминговым устройством, но вместо этого использует функцию Remote Play with the PlayStation 5, которую Sony активно продвигает в последние недели. Новое устройство поддерживает адаптивную потоковую передачу с разрешением до 1080p и частотой 60 кадров в секунду и требует постоянного подключения к интернету.

Ранние прототипы Q Lite напоминают контроллер для PlayStation 5, но с массивным 8-дюймовым сенсорным дисплеем в центре. Устройство оснащено адаптивными триггерами для тактильной обратной связи, а также имеет другие атрибуты портативного устройства, включая кнопки громкости, динамики, звуковой разъём и т.д.

Курс Продюсування артпроєктів Курс про мультискіли, ентузіазм та, звісно, любов до мистецтва Хочу

Портативная консоль сейчас проходит этап тестирования. Её выход на рынок должен состояться после появления модернизированной консоли PlayStation 5 Pro и съёмного накопителя для PS5.

Ранее отраслевой инсайдер Джефф Грабб утверждал, что Sony планирует объявить о «второй фазе PS5». Она подразумевает выход съёмного накопителя для PlayStation 5, Project Nomad (беспроводные наушники), Project Voyager (беспроводная гарнитура) и Q Lite (портативная консоль) в течение очень короткого периода. Выход PlayStation 5 Pro нацелен на период предновогодних праздников 2024 года.

Источник: insider-gaming