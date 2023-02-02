Sony с 9 мая закроет доступ к коллекции игр PlayStation Plus Collection на PlayStation 5

С сентября 2020 года Sony предлагает владельцам PlayStation 5 с подпиской PS Plus доступ к хранилищу игр PlayStation Plus Collection, которое содержит некоторые из самых популярных игр для PS4, в частности Bloodborne, God of War, The Last of Us Remastered.
С 9 мая 2023 года сервис не будет работать, но до этого времени вы можете активировать какую-то из 19 игр (если вы этого не сделали раньше). В дальнейшем они будут связаны с вашей учетной записью, поэтому доступ к ним у вас будет (если имеете активную подписку PlayStation Plus).
Sony говорит, что сконцентрирует свои усилия на расширении ежемесячной библиотеки игр PS Plus и своего каталога игр, к которому владельцы PS могут получить доступ, подписавшись на PlayStation Plus Extra или Premium.
Также компания представила февральский список игр PlayStation Plus. В линейку этого месяца входят:
- Evil Dead: The Game,
- OlliOlliWorld,
- Destiny 2: Beyond Light
- Mafia: The Definitive Edition.
Все 4 игры можно загрузить с 7 февраля, а доступны они будут до 6 марта.
Источник: Engadget