Sony с 9 мая закроет доступ к коллекции игр PlayStation Plus Collection на PlayStation 5

С сентября 2020 года Sony предлагает владельцам PlayStation 5 с подпиской PS Plus доступ к хранилищу игр PlayStation Plus Collection, которое содержит некоторые из самых популярных игр для PS4, в частности Bloodborne, God of War, The Last of Us Remastered.

С 9 мая 2023 года сервис не будет работать, но до этого времени вы можете активировать какую-то из 19 игр (если вы этого не сделали раньше). В дальнейшем они будут связаны с вашей учетной записью, поэтому доступ к ним у вас будет (если имеете активную подписку PlayStation Plus).

Sony говорит, что сконцентрирует свои усилия на расширении ежемесячной библиотеки игр PS Plus и своего каталога игр, к которому владельцы PS могут получить доступ, подписавшись на PlayStation Plus Extra или Premium.

Также компания представила февральский список игр PlayStation Plus. В линейку этого месяца входят:

Курс ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖЕР Ставайте професійним фінансовим менеджером і заробляйте від $500 уже за 2 місяці. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Evil Dead: The Game,

OlliOlliWorld,

Destiny 2: Beyond Light

Mafia: The Definitive Edition.

Все 4 игры можно загрузить с 7 февраля, а доступны они будут до 6 марта.

Источник: Engadget