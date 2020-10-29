Sony подробно рассказала, как будет работать PS Plus Collection на PS5
Sony опубликовала в официальном блоге PlayStation свежий пост, в котором раскрыла новые детали касательно подписки PS Plus Collection.
Впервые об услуге PS Plus Collection, вошедшей в подписку PS Plus, нам рассказали сентябрьской презентации PS5. Это ответ Sony на Xbox Game Pass — на старте подписчики PS Plus на PS5 бесплатно получат коллекцию из двух десятков крупных тайтлов для PS4.
Услуга PS Plus Collection заработает на старте продаж PS5. Владельцы подписки PS Plus смогут открыть доступ к коллекции игр совершенно бесплатно активировать — после активации все игры будут оставаться доступны пока действует подписка.
Одновременно Sony опубликовала уточненный список игр PS Plus Collection. С момента публикации первой редакции из 18 игр добавилось еще два проекта: Call of Duty: Black Ops III и Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Теперь список выглядит следующим образом:
- Bloodborne
- Days Gone
- Detroit: Become Human
- God of War
- Infamous Second Son
- Ratchet and Clank
- The Last Guardian
- The Last of Us Remastered
- Until Dawn
- Uncharted 4: A Thief’s End
- Batman: Arkham Knight
- Battlefield 1
- Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition
- Crash Bandicoot N. Sane Trilogy
- Fallout 4
- Final Fantasy XV Royal Edition
- Monster Hunter: World
- Mortal Kombat X
- Persona 5
- Resident Evil 7: Biohazard
Услуга PS Plus Collection не будет доступна в Китае и, похоже, воспользоваться предложением смогут только владельцы PS5. Пока неясно, смогут ли владельцы PS4, которые не купят PS5, получить доступ к играм в рамках услуги. В то же время предупреждает, что список игр может отличаться в зависимости от региона.
Одновременно Sony объявила ноябрьскую подборку бесплатных игр для подписчиков PS Plus — в нее вошла одна игра для консоли следующего поколения. Это комедийное приключение Bugsnax от создателей Octodad. Раздача стартует в день выхода новой консоли и владельцы PS5 смогут загрузить игру до 4 января 2021 года.
Также владельцы PS4 и PS5 по подписке PS Plus смогут получить бесплатно экшен Middle-Earth: Shadow of War по вселенной «Властелина колец» и инди-метроидванию Hollow Knight — их можно будет загрузить до 30 ноября.
На прошлой неделе в Украине открылись предварительные продажи PS5, а первые владельцы получат свои консоли 19 ноября.