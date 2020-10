Sony подробно рассказала, как будет работать PS Plus Collection на PS5

Sony опубликовала в официальном блоге PlayStation свежий пост, в котором раскрыла новые детали касательно подписки PS Plus Collection.

Впервые об услуге PS Plus Collection, вошедшей в подписку PS Plus, нам рассказали сентябрьской презентации PS5. Это ответ Sony на Xbox Game Pass — на старте подписчики PS Plus на PS5 бесплатно получат коллекцию из двух десятков крупных тайтлов для PS4.

Услуга PS Plus Collection заработает на старте продаж PS5. Владельцы подписки PS Plus смогут открыть доступ к коллекции игр совершенно бесплатно активировать — после активации все игры будут оставаться доступны пока действует подписка.

Одновременно Sony опубликовала уточненный список игр PS Plus Collection. С момента публикации первой редакции из 18 игр добавилось еще два проекта: Call of Duty: Black Ops III и Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Теперь список выглядит следующим образом:

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7: Biohazard

Услуга PS Plus Collection не будет доступна в Китае и, похоже, воспользоваться предложением смогут только владельцы PS5. Пока неясно, смогут ли владельцы PS4, которые не купят PS5, получить доступ к играм в рамках услуги. В то же время предупреждает, что список игр может отличаться в зависимости от региона.