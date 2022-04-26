Sony собирает команду для сохранения старых игр на PlayStation 5

Инженер по сборке Гаррет Фредли в своем профиле на LinkedIn написал, что 25 апреля он присоединился к команде PlayStation Game Preservation Team. В течение трех лет он возглавлял команду по сохранениям для франшизы FIFA в Electronic Arts.

«Сегодня мой первый день работы в качестве старшего инженера по сборке в PlayStation, одного из первых сотрудников недавно созданной команды по сохранению игр!» Гаррет Фредли

В посте он также поблагодарил Майка Бишопа, главного менеджера по контролю качества в PlayStation Studios, которая готовится к запуску обновленного сервиса PlayStation Plus. Подписка даст пользователям доступ к классическим играм от PlayStation, PS2, PSP и PS4, а играть можно будет с помощью консолей PS4 и PS5, а также ПК. Проблема лишь заключается в синхронизации сохранений пройденных игр в облаке и локально, чем и будет заниматься команда PlayStation Game Preservation Team.