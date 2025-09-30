Sony выпускает артбук с 400 страницами "редких" прототипов PlayStation, цена от $125

К 30-летию бренда Sony выпускает коллекционный артбук под названием PlayStation: The First 30 Years. В нем 400 страниц с архивными фото, концептами и прототипами консолей и контроллеров, которые ранее никогда не показывали публике.

Компания отмечает юбилей не очередным релизом игры, а действительно коллекционным предметом. В книге — архивные фото, дизайнерские эскизы и концепты, которые никогда не покидали стены студии. От первых смелых идей до культовых консолей, которые меняли индустрию — все, что формировало легенду.

Предзаказ уже открыт на Read-Only Memory: стандартная версия стоит $125, а Deluxe — $325. Последняя идет в подарочной коробке с фольгой и принтом, подписанным дизайнером Тейю Гото и фотографом Бенедиктом Редгроувом. И главное — всего 1994 экземпляра, как год рождения PlayStation. На полках книжных магазинов артбук появится весной 2026 года, так что у фанатов есть время, чтобы успеть оформить предзаказ. Но это не единственный юбилейный сюрприз. Вместе с книгой Sony подготовила еще одну коллаборацию — на этот раз с Reebok.

Reebok и PlayStation объединились для создания коллекционных кроссовок. В линейке три модели для Японии (InstaPump Fury 94), Британии (Workout Plus) и США (Pump Omni Zone II), которые начнут продавать в октябре 2025 года. Все пары выполнены в сером стиле первой консоли и упакованы в ретро-коробки с духом 90-х. Цена пока неизвестна.

Sony также запустила флешмоб #PlayStation30Memories, призвав игроков делиться своими воспоминаниями об играх и консолях бренда за три десятилетия. Самые яркие истории компания собрала в видео, которое подытоживает совместную историю PlayStation и ее фанатов.

Добавим, что недавно Sony анонсировала беспроводные колонки для консолей и ПК. А также «подрежет» PS5 Digital для Европы хотя цена останется такой же.

