Новости Игры 30.09.2025 comment views icon

Sony выпускает артбук с 400 страницами "редких" прототипов PlayStation, цена от $125

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Sony випускає артбук з 400 сторінками "рідкісних" прототипів PlayStation, ціна від $125

К 30-летию бренда Sony выпускает коллекционный артбук под названием PlayStation: The First 30 Years. В нем 400 страниц с архивными фото, концептами и прототипами консолей и контроллеров, которые ранее никогда не показывали публике.

Компания отмечает юбилей не очередным релизом игры, а действительно коллекционным предметом. В книге — архивные фото, дизайнерские эскизы и концепты, которые никогда не покидали стены студии. От первых смелых идей до культовых консолей, которые меняли индустрию — все, что формировало легенду.

Sony випускає артбук з 400 сторінками "рідкісних" прототипів PlayStation, ціна від $125
Обложка книги PlayStation: The First 30 Years / Sony

Предзаказ уже открыт на Read-Only Memory: стандартная версия стоит $125, а Deluxe — $325. Последняя идет в подарочной коробке с фольгой и принтом, подписанным дизайнером Тейю Гото и фотографом Бенедиктом Редгроувом. И главное — всего 1994 экземпляра, как год рождения PlayStation. На полках книжных магазинов артбук появится весной 2026 года, так что у фанатов есть время, чтобы успеть оформить предзаказ. Но это не единственный юбилейный сюрприз. Вместе с книгой Sony подготовила еще одну коллаборацию — на этот раз с Reebok.

Sony випускає артбук з 400 сторінками "рідкісних" прототипів PlayStation, ціна від $125Sony випускає артбук з 400 сторінками "рідкісних" прототипів PlayStation, ціна від $125Sony випускає артбук з 400 сторінками "рідкісних" прототипів PlayStation, ціна від $125Sony випускає артбук з 400 сторінками "рідкісних" прототипів PlayStation, ціна від $125Sony випускає артбук з 400 сторінками "рідкісних" прототипів PlayStation, ціна від $125

Reebok и PlayStation объединились для создания коллекционных кроссовок. В линейке три модели для Японии (InstaPump Fury 94), Британии (Workout Plus) и США (Pump Omni Zone II), которые начнут продавать в октябре 2025 года. Все пары выполнены в сером стиле первой консоли и упакованы в ретро-коробки с духом 90-х. Цена пока неизвестна.

Sony випускає артбук з 400 сторінками "рідкісних" прототипів PlayStation, ціна від $125
Кроссовки от Reebok и PlayStation

Sony также запустила флешмоб #PlayStation30Memories, призвав игроков делиться своими воспоминаниями об играх и консолях бренда за три десятилетия. Самые яркие истории компания собрала в видео, которое подытоживает совместную историю PlayStation и ее фанатов.

Добавим, что недавно Sony анонсировала беспроводные колонки для консолей и ПК. А также «подрежет» PS5 Digital для Европы хотя цена останется такой же.

Источник: PlayStation.Blog

Популярные новости

arrow left
arrow right
Разработчик Concord: "Геймеры любят наблюдать за провалами игр"
Sony выпустит "новую" PS5 Digital для Европы: 825 ГБ вместо терабайта, но такая же цена
Новая консоль или VR? Valve зарегистрировала "интригующую" торговую марку Steam Frame
"Человек-паук 4": Том Холланд позирует в новом костюме, а один из "Мстителей" возвращается в фильме Sony
Ремонтник консолей наткнулся на "редкую" Xbox, которую заблокировали из-за долгов
Sony анонсировала FlexStrike — первый официальный контроллер PlayStation для файтингов
Следующая Xbox будет мощнее PS6, — инсайдер
Паяльник и "болгарка": модер сделал из Xbox "портативную" консоль
Xbox-геймеры пробуют больше тайтлов, но играют меньше владельцев PlayStation и ПК
AMD Magnus APU: новый процессор Xbox будет конкурировать с ПК, а не с PlayStation 6
Девушка-моддер создала прозрачный Game Boy Color с прозрачной материнской платой
Sony упростила процесс возврата средств в PlayStation Store
Будущее портативных консолей: AMD Z2 Extreme обгоняет Core Ultra 7 258V в играх
PS Plus в октябре пополнится Alan Wake 2 и еще двумя играми
Steam Machine возвращается: консоль Valve Fremont появилась в Geekbench
PS Store объявил распродажу в честь Gamescom со скидками до -90% — Bloodborne, Destiny 2 и другие
В приложении Xbox для ПК появился Steam и другие магазины
В PS Store продолжается распродажа "На старт, внимание, давайте играть!" — TEKKEN 7, Dead Island 2 и другие со скидками до -90%
PlayStation 5 теперь позволяет подключить DualSense сразу к 4-х девайсам
Стартовали съемки "Человек-паук 4": первый тизер с новым костюмом Тома Холланда
Nintendo Switch 2 с кастомным аккумулятором: Cyberpunk 2077 работает на час дольше
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить