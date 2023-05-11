Sony Xperia 10 V — самый лёгкий 5G-смартфоном с батареей на 5000 мА*ч по цене €450

Sony обновила линейку смартфонов среднего уровня 10-series, представив модель Xperia 10 Mark V. Новинка является самым легким в мире 5G-смартфоном с аккумулятором емкостью 5000 мАч. Устройство оказалось легче своего предшественника и весит всего 159 г.

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Чтобы вложиться в ограничения по массе, инженеры Sony использовали корпус из поликарбоната и сравнительно компактный (по нынешним меркам) 6,1-дюймовый дисплей. Он выполнен на базе OLED панели с разрешением Full HD+. Sony заявляет, что дисплей в 1,5 раза ярче, чем у Xperia 10 IV, однако частота обновления по-прежнему составляет 60 Гц. Он имеет соотношение сторон Sony 21:9 и не содержит вырезов.

Sony Xperia 10 V перенял от предшественника аппаратную платформу Snapdragon 695 5G. Смартфон содержит 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти и слот для карты памяти microSD ёмкостью до 1 ТБ.

Зато Sony улучшила камеру в новой модели. Сенсор главного модуля в 1,6 раза крупнее, чем у предшественника, что должно улучшить качество снимков при съёмке в условиях слабого освещения. Камера содержит 48-мегапиксельный 1/2-дюймовый сенсор и оптическую систему стабилизации изображения. Также пользователям доступны 8-мегапиксельный телефото модуль и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль. Фронтальная камера – также 8-мегапиксельная. Она расположена в верхней рамке над дисплеем.

Ещё инженеры улучшили акустическую систему. В Sony Xperia 10 V установлены два фронтальных динамика для передачи стерео звука. Среди прочего упоминается наличие 3,5-мм разъёма для наушников и поддержка LDAC. Ёмкость батареи – 5000 мАч.

Новый смартфон Sony Xperia 10 V поступит в продажу в середине июня по цене €449.

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Источник: phonearena