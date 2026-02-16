Sony запускает сервис аренды PS5: от $13,50 в месяц

За почти $14 можно арендовать PS5 Slim на 36 месяцев: платишь ежемесячно, пользуешься консолью, а по истечении срока возвращаешь или бесплатно меняешь на новую. Все происходит в рамках программы Flex, которая работает через официальный магазин PlayStation Direct. При желании можно договориться о выкупе через Raylo, но стандартная схема именно аренда, а не рассрочка с переходом в собственность. Это отличает подход Sony от модели Xbox All Access, где после полной выплаты консоль остается в собственности

Сам Raylo — это британский сервис «подписки на технологии». Он уже сдает в аренду телефоны, телевизоры и другую электронику. PlayStation там тоже была доступна, но теперь благодаря программе с PlayStation Direct предложение стало более официальным и централизованным. Фактически такая схема работает еще с марта 2025 года, просто сейчас Sony подает ее как отдельный сервис.

Есть четыре варианта аренды: на 12, 24, 36 месяцев или бессрочный гибкий план. Дешевле всего оформить длинный контракт на 36 месяцев с ценой $13,50 за PS5 Slim. Гибкий план дороже: $26,50 за Slim и $51 за PS5 Pro с 2 ТБ. Цены меняются в зависимости от модели. Кроме самих консолей, в программе можно арендовать и другие устройства: PS5 Pro, PSVR2, PlayStation Portal. Даже контроллер DualSense Edge доступен отдельно за примерно $8,80 в месяц при контракте на 36 месяцев. После завершения договора технику надо вернуть или перейти на более новую модель.

Если посчитать, аренда PS5 Slim на 36 месяцев по $13,50 в месяц обойдется примерно в $488. Это уже близко к полной стоимости консоли, которая иногда продавалась дешевле. Поэтому долгосрочная аренда выглядит не слишком выгодной. С другой точки зрения сервис аренды хорошо вписывается в идею постоянного обновления техники. Контракт максимум на три года удобен для тех, кто планирует сразу перейти на следующую PS6.