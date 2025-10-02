Sony выпустила PS5 Slim Digital на 825 ГБ для Европы за €499

Обновленная PS5 Slim Digital поставляется с той же ценой, но меньшим объемом памяти.

Sony выпустила обновленную цифровую консоль PS5 Slim в Европе, однако вместо 1 ТБ памяти она поставляется с SSD на 825 ГБ и той же ценой — €499. Среди других обновлений устройство получило новое матовое покрытие, а также меньшие компоненты, что делает его легче предшественника на 100 граммов.

На этой неделе ютубер Остин Эванс распаковал и разобрал на видео одну из новых моделей Digital Edition на 825 ГБ и обнаружил, что пользователям доступно только 667, 2 ГБ — остальное занимают операционная система и встроенные программы. Для сравнения: предшественница на 1 ТБ предлагала реальные 848 ГБ памяти.

Sony не назвала причин изменений, но в недавней заметке упоминала «сложную экономическую ситуацию». Неизвестно, выйдет ли обновленная PS5 Slim Digital за пределами Европы.

Ранее появилась информация, что Sony готовит обновленные PS5 Pro и DualSense к выпуску в ноябре: консоль не поменяет дизайн, но будет потреблять на 3% меньше электроэнергии и, вероятно, предложит определенные изменения внутри; тогда как контроллер получит съемный аккумулятор.

Напомним, что компания также анонсировала беспроводные колонки PlayStation Pulse Elevate для консолей и ПК, и развернула обновление для PlayStation 5, которое среди прочего, позволило подключать DualSense сразу к 4-х девайсам и принесло новый режим, который сокращает энергопотребление путем снижения производительности игр.

