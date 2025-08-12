Новости Крипто 12.08.2025 comment views icon

Сооснователь Terraform Labs До Квон признал себя виновным в обвале стейблкоина TerraUSD

Тетяна Нечет

Соучредитель Terraform Labs еще в 2023 году получил обвинения по девяти пунктам, связанным с коллапсом TerraUSD, что привело к убыткам в $40 млрд. 12 августа 2025 года До Квон признал себя виновным по двум пунктам: мошенничество с использованием электронных средств связи и заговор с целью мошенничества. Эти обвинения могут стоить ему до 25 свободы, если их будут выполнять последовательно. Вынесение приговора запланировано на 11 декабря.

Квон впервые появился в нью-йоркском зале суда в январе текущего года после экстрадиции из Черногории. Он отказывался признать свою вину по всем обвинениям и остается под стражей в США без прав на залог.

После развала Terraform Labs в 2022 году местонахождение Квона было неизвестно, пока черногорские правоохранители не задержали его за использование поддельных документов. Квон отбыл четыре месяца в тюрьме, прежде чем чиновники США и Южной Кореи подали петиции в Черногорию об экстрадиции.

В мае 2022 года алгоритмическая стабильная монета TerraUSD (UST) потеряла привязку к $1что вызвало панику на рынке. Следом произошел крах FTX и Alameda, что привело к ужасной и долгой криптозиме.

Источник: Reuters

