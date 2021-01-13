Сотрудничество Samsung и AMD выдалось плодотворным — в будущих SoC Exynos появится графика RDNA

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На презентации новейшей флагманской платформы Exynos 2100 компания Samsung сообщила, что ее сотрудничество с AMD по интеграции графической архитектуры RDNA в продукты Exynos принесло свои плоды. Южнокорейский гигант объявил об успешном применении RDNA во флагманских продуктах Exynos, запланированных к выходу в 2021-2022 годах, а первая версия технологии дебютирует в будущей SoC Exynos.

Пока не очень понятно на каком конкретно наборе технологий завязана эта интеграция — прошлое поколение RDNA, актуальная графическая архитектура RDNA 2, либо же сочетание обеих IP. В то же время коммерческие устройства на базе этого таинственного решения поступят на полки магазинов только к концу 2021 — началу 2022 года.

В 2019 года Samsung заключила партнерство c AMD, чтобы лицензировать графические IP-ядра последней для использования в собственных однокристальных системах Exynos для мобильных устройств. В мае 2020 года мы знакомились с результатами тестирования инженерных образцов SoC Samsung с графикой AMD RDNA, которые на тот момент выглядели весьма обнадеживающе, а в июле появились данные о разработке мощного варианта для ноутбуков с ОС Windows 10 on ARM.

Похоже, выход мобильного устройства Galaxy с графикой RDNA уже не за горами.