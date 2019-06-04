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AMD займется созданием графических подсистем для мобильных гаджетов Samsung

AMD займется созданием графических подсистем для мобильных гаджетов Samsung

AMD займется созданием графических подсистем для мобильных гаджетов Samsung


Компания Samsung, крупнейший в мире производитель смартфонов и один из ведущих поставщиков полупроводников, объявила о стратегическом многолетнем партнерстве с американским разработчиком процессоров и графических ускорителей AMD.

Как сообщается, сотрудничество будет заключаться в следующем: Samsung за неназванную плату получит возможность использовать высокопроизводительные энергоэффективные решения AMD для обработки графики на базе недавно представленной архитектуры RDNA в своих системах-на-чипе, предназначенных для мобильных устройств, включая смартфоны.

По словам Samsung, соглашение с американским производителем позволит компании ускорить развитие инновационных технологий для мобильной «графики» будущего. AMD же видит в партнерстве возможность расширить охват графики Radeon на огромный мобильный рынок. Отметим, что сегодня продукция AMD присутствует в сегменте ПК (видеокарты) и консолей (применяется в PlayStation), а также в сфере облачных сервисов.

Когда следует ждать первой коммерческой реализации мобильного решения от AMD, не уточняется.

Источник: Engadget

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