AMD займется созданием графических подсистем для мобильных гаджетов Samsung
Компания Samsung, крупнейший в мире производитель смартфонов и один из ведущих поставщиков полупроводников, объявила о стратегическом многолетнем партнерстве с американским разработчиком процессоров и графических ускорителей AMD.
Как сообщается, сотрудничество будет заключаться в следующем: Samsung за неназванную плату получит возможность использовать высокопроизводительные энергоэффективные решения AMD для обработки графики на базе недавно представленной архитектуры RDNA в своих системах-на-чипе, предназначенных для мобильных устройств, включая смартфоны.
По словам Samsung, соглашение с американским производителем позволит компании ускорить развитие инновационных технологий для мобильной «графики» будущего. AMD же видит в партнерстве возможность расширить охват графики Radeon на огромный мобильный рынок. Отметим, что сегодня продукция AMD присутствует в сегменте ПК (видеокарты) и консолей (применяется в PlayStation), а также в сфере облачных сервисов.
Когда следует ждать первой коммерческой реализации мобильного решения от AMD, не уточняется.
Источник: Engadget