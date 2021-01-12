Samsung представила SoC Exynos 2100 — 5-нм кремниевое «сердце» Galaxy S21

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Как и было запланировано, Samsung в рамках CES 2021 официально представила SoC Exynos 2100 — кремниевое «сердце» Galaxy S21 (исключение — рынки США и Китая, где смартфоны выйдут с Snapdragon 888). «Преемница» Exynos 990 призвана изменить не лучшую репутацию Exynos (неспроста же Samsung впервые провела отдельное мероприятие), став достойным соперником Snapdragon 888 и Apple A14 Bionic.

Как и представленная несколькими месяцами ранее Exynos 1080, новенькая Exynos 2100 выпускается по более совершенной технологии 5 нм с литографией в жестком ультрафиолетовом диапазоне (EUV) и оснащена встроенным модемом 5G. Если в Exynos 990 спроектирован на базе модифицированных по собственной лицензии IP-ядер ARM, то в Exynos 2100 от кастомизации отказались.

Процессорная часть Exynos 2100 — трехкластерный восьмиядерный CPU, который по конфигурации повторяет Snapdragon 888. То есть, одно высокопроизводительное «суперядро» Cortex-X1, три средних Cortex A78 и четыре энергоэффективных Cortex A55. В то же время рабочие частоты в случае Exynos 2100 несколько выше: 2,9, 2,8 и 2,2 ГГц соответственно против 2,84, 2,42 и 1,8 ГГц.

Samsung утверждает, что Exynos 2100 на 30% быстрее при многопоточной нагрузке по сравнению с Exynos 990. Отчасти это заслуга более тонкого 5-нм техпроцесса, который обеспечивает прирост быстродействия в 10% или тот же уровень быстродействия при снижении энергопотребления на 20%. Samsung также внедрила мультипроцессорный контроллер для оптимизации энергопотребления CPU, GPU и других элементов набора микросхем.

К слову, о технологии производства. Exynos 2100 и Snapdragon 888 выпускаются на заводах Samsung с использованием технологии 5 нм на базе EUV-литографии. То есть, каких-либо преимуществ, связанных с техпроцессами, у Exynos 2100 над Snapdragon 888 нет. Но это вовсе не означает, что между ними нет никаких отличий — обвязка и вспомогательные компоненты у этих платформ разные.

За обработку графики в Exynos 2100 отвечает новенький CPU Mali-G78, содержащий 14 вычислительных ядер. Также в ее конфигурацию входит трехядерный нейропроцессор, отвечающего за ускорение обработки задач искусственного интеллекта. Производительность по сравнению с прошлым поколением возросла почти вдвое — с 15 до 26 TOPS (триллион операций в секунду). Что забавно, производительность Snapdragon 888 в операциях ИИ такая же.

Частью Exynos 2100 является новый высокопроизводительный процессор обработки изображений (ISP), способный работать с камерами разрешением до 200 Мп (такие уже на подходе). Кроме того, его можно подключить к шести отдельным сенсорам и он способен обрабатывать данные с четырех из них одновременно (Snapdragon способен обрабатывать за раз только три потока данных).

Встроенный сопроцессор Multi-camera and Frame Processor (MCFP) может объединять данные изображения с нескольких камер для лучшего качества при масштабировании и захвате сверхшироких снимков.

Наконец, Exynos 2100 располагает встроенным модемом 5G. Модуль обеспечивает скорость передачи данных 5,1 Гбит/с в сетях 5G NR Sub-6 GHz и до 7,35 Гбит/с в сетях 5G NR mmWave.

Быстрое сравнение технических параметров Exynos 2100 с Exynos 990 и Exynos 1080, а также конкурирующими Snapdragon 888 и Kirin 9000 приведено в таблице ниже.

Презентация флагманской линейки Samsung Galaxy S21 состоится уже послезавтра, 14 января, и будет доступна на украинском языке.