Быстрее Apple A13. Первые тесты флагманской SoC Samsung Exynos 1000 с графикой AMD RDNA впечатляют





В прошлом году Samsung заключила партнерство c AMD, чтобы лицензировать графические IP-ядра последней для использования в собственных однокристальных системах для мобильных устройств. Сейчас же в базе данных тестового ПО GFXBench появились первые результаты тестирования инженерных образцов SoC Samsung с графикой AMD RDNA (для простоты назовем эти процессоры Exynos 1000). И эти данные впечатляют в сравнении с конкурентами. Для ясности: под конкурентами в данном случае подразумеваются топовые SoC Apple A13 Bionic и Qualcomm Snapdragon 865.

Для большего удобства и наглядности разницы результаты по каждому из подтестов для всех платформ мы собрали в таблице.

Подтест GFXBench GPU Radeon в инженерном образце Samsung SoC GPU в составе Exynos 990 (Galaxy S20 Ultra) GPU Adreno 650

в конфигурации Snapdragon 865 (Galaxy S20 Ultra) GPU в конфигурации Apple A13 Bionic (iPhone 11 Pro Max) Manhattan 3.1 181,8 FPS 85,5 FPS 89 FPS 123,5 FPS Aztech Normal 138,25 FPS 49,5 FPS 54 FPS 91 FPS Aztech High 58 FPS 20,3 FPS 20,4 FPS 34 FPS

Как видим, «сырой» GPU на базе архитектуры RDNA будущей SoC Exynos 1000 превосходит конкурирующий Adreno 650 по производительности вдвое, и в полтора раза быстрее, чем графический модуль Apple A13.

Предположительно, 5-нм SoC семейства Exynos 1000 с графикой Radeon RDNA предназначены для будущих флагманов Galaxy S21 (или S30, как бы в итоге они не назывались), которые выйдут в 2021 году — выпуск 5-нм продукции Samsung должна начать уже в этом квартале. И, справедливости ради, им предстоит конкурировать с будущими 5-нм преемниками нынешних Snapdragon 865 и Apple A13 Bionic — Snapdragon 875 и Apple A14 Bionic. Кроме того, важно учитывать, что эти результаты относятся к ранним инженерным образцам, тогда как показатели серийных чипов могут быть как выше благодаря оптимизациям, так и ниже вследствие ограничений из-за требований по тепловыделению и энергопотреблению для конкретного серийного устройства.

В данном контексте как нельзя кстати будет вспомнить недавние слухи о том, что Samsung также разрабатывает специальную высокопроизводительную SoC Exynos по заказу Google.

Источник: Notebookcheck и Clien