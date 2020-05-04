Быстрее Apple A13. Первые тесты флагманской SoC Samsung Exynos 1000 с графикой AMD RDNA впечатляют
В прошлом году Samsung заключила партнерство c AMD, чтобы лицензировать графические IP-ядра последней для использования в собственных однокристальных системах для мобильных устройств. Сейчас же в базе данных тестового ПО GFXBench появились первые результаты тестирования инженерных образцов SoC Samsung с графикой AMD RDNA (для простоты назовем эти процессоры Exynos 1000). И эти данные впечатляют в сравнении с конкурентами. Для ясности: под конкурентами в данном случае подразумеваются топовые SoC Apple A13 Bionic и Qualcomm Snapdragon 865.
Для большего удобства и наглядности разницы результаты по каждому из подтестов для всех платформ мы собрали в таблице.
|Подтест GFXBench
|GPU Radeon в инженерном образце Samsung SoC
|GPU в составе Exynos 990 (Galaxy S20 Ultra)
|GPU Adreno 650
в конфигурации Snapdragon 865 (Galaxy S20 Ultra)
|GPU в конфигурации Apple A13 Bionic (iPhone 11 Pro Max)
|Manhattan 3.1
|181,8 FPS
|85,5 FPS
|89 FPS
|123,5 FPS
|Aztech Normal
|138,25 FPS
|49,5 FPS
|54 FPS
|91 FPS
|Aztech High
|58 FPS
|20,3 FPS
|20,4 FPS
|34 FPS
Как видим, «сырой» GPU на базе архитектуры RDNA будущей SoC Exynos 1000 превосходит конкурирующий Adreno 650 по производительности вдвое, и в полтора раза быстрее, чем графический модуль Apple A13.
Предположительно, 5-нм SoC семейства Exynos 1000 с графикой Radeon RDNA предназначены для будущих флагманов Galaxy S21 (или S30, как бы в итоге они не назывались), которые выйдут в 2021 году — выпуск 5-нм продукции Samsung должна начать уже в этом квартале. И, справедливости ради, им предстоит конкурировать с будущими 5-нм преемниками нынешних Snapdragon 865 и Apple A13 Bionic — Snapdragon 875 и Apple A14 Bionic. Кроме того, важно учитывать, что эти результаты относятся к ранним инженерным образцам, тогда как показатели серийных чипов могут быть как выше благодаря оптимизациям, так и ниже вследствие ограничений из-за требований по тепловыделению и энергопотреблению для конкретного серийного устройства.
В данном контексте как нельзя кстати будет вспомнить недавние слухи о том, что Samsung также разрабатывает специальную высокопроизводительную SoC Exynos по заказу Google.
Источник: Notebookcheck и Clien