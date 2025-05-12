Социальная платформа Трампа Truth Social в течение 3 дней запустит мемкоин в течение 3 дней

Truth Social, социальная сеть, принадлежащая Дональду Трампу, запустит собственный токен. Сначала 47-й президент США написал, что его следующий пост будет одним из самых важных и влиятельных, которые он когда-либо делает. А позже соучредитель и генеральный директор Crypto Banter Ран Нойнер заявил, что мемкоин Truth Social будет запущен в течение следующих 72 часов. И что за этим, очевидно, стоит команда, которая отвечала за запуск токена TRUMP.

В ноябре 2024 года компания Trump Media & Technology Group подала заявку на торговую марку для нового криптопроекта под названием Truth.Fi. Он сосредоточится на криптовалютах и биржевых фондах (ETF).

Truth Social — это социальная сеть, принадлежащая Trump Media & Technology Group (TMTG), американской медиа- и технологической компании, контрольный пакет акций которой принадлежит президенту США Дональду Трампу. Ее называют «клоном Twitter». Сервис запущен 21 февраля 2022 года после того, как в 2021 году Трампу запретили пользоваться Facebook и Twitter из-за нападения на Капитолий США.

Источник: Ran Neuner