Создатели украинского электрогрузовика CoolOn планируют к 2022 году выпускать 3-5 тыс. электромобилей в год с ценником $16 тыс. [видео]

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Мы уже дважды рассказывали вам о команде энтузиастов из Кривого Рога, которые разработали отечественный грузовой электромобиль CoolOn. На днях специалисты поделились информацией о ходе проекта и планами по серийному производству новинки.

Итак, на данный момент идет работа над первым ходовым макетом — на его завершение потребуется порядка 2-3 месяцев. На следующем этапе компания соберет предсерийный прототип, созданный исключительно на основе украинских деталей. Уже в марте следующего года энтузиасты планируют запустить мелкосерийное производство и к 2021-2022 году выйти на объем порядка 3-5 тысяч электромобилей в год.

Грузовой электромобиль CoolOn позиционируется как решение для служб доставки и других коммерческих применений. Свою разработку криворожцы оценили в $16 тыс., при этом они изначально настроены на поставки в европейские страны.

По озвученным ранее данным электрогрузовик CoolOn получит мощность в диапазоне 30-80 кВт (в зависимости от модификации) и батарею на 40 кВтч, которой будет достаточно для запаса хода 200 км. Модульная конструкция и изменяемая колесная база позволит заказчику выбрать необходимую грузоподъемность (1,5-2,5 тонн) и различные виды кузова.

P.S. Единственным завершенным на данный момент проектом разработчиков CoolOn является трансформация микроавтобуса Peugeot J9 в электромобиль:

Источник: Первый Криворожский