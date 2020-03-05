Энтузиасты из Кривого Рога разработали отечественный грузовой электромобиль CoolOn с запасом хода 200 км для служб доставки [видео]

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Недавно мы рассказывали о проекте доступного легкового электромобиля «Порто-Франко 42», а теперь еще одни украинские энтузиасты решили выпустить грузовой отечественный электромобиль CoolOn.

Так, компания Murmuration Technology из Кривого Рога заявила о намерении наладить выпуск грузовых электромобилей CoolOn. Провести презентацию модели планируют до конца весны, а запустить производство — уже осенью текущего года.

Модель CoolOn представляет собой коммерческий электромобиль грузоподъемностью 1,5 или 2,5 тонны с модульной конструкцией, которая позволит выбирать различные виды кузова, тип привода и емкость батареи. В частности, базовая модель с батареей 40 кВтч получит запас хода не менее 200 км и сможет разгоняться до 90 км/ч.

Новий електромобіль CoolOn народжується у Кривому Розі! Прототип першого українського комерційного електроавто може з’явитися вже цієї весни. А восени винахідник Віталій Бризгалов планує запустити серійне виробництво CoolOn'ів. Історія криворізького Тесли – у нашому відео. Яким електромобілем ви би хотіли користуватися? Напишіть у коментарях!Підпишіться на нас! Опубліковано Експерт-КР — експертне відео про Кривий Ріг Понеділок, 3 лютого 2020 р.

Кузов, кабина и силовая установка будут производиться в Украине, при этом последняя является собственной разработкой специалистов Murmuration Technology и может похвастать втрое более низкой стоимостью по сравнению с аналогами.

Грузовые электромобили CoolOn планируют продавать в первую очередь корпоративным клиентам – логистическим компаниям, службам доставки и коммунального сервиса. Стоимость электрической модели обещают на уровне бензиновых и дизельных аналогов.

Отметим, что компания Murmuration Technology была основана в 2014 году. На первом этапе компания создавала дроны для украинской армии, а в 2016 году криворожане занялись электромобилями, в качестве первого опыта переделав старый микроавтобус Peugeot J9 в электромобиль.

Источник: ТопЖыр