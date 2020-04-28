Разработчики украинского электрогрузовика CoolOn показали один из вариантов дизайна и рассказали больше о характеристиках: мощность 30-80 кВт, батарея 40 кВтч, запас хода 200 км

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В марте текущего года мы рассказывали о команде энтузиастов из Кривого Рога, которые разработали отечественный грузовой электромобиль CoolOn с запасом хода 200 км для служб доставки. Изначально создатели проекта планировали провести презентацию модели до конца весны, а запустить производство — уже осенью текущего года, однако карантин существенно повлиял на их планы. Тем не менее один из участников команды Виталий Брызгалов на собственной FB-странице поделился новостями о новинке и даже показал один из вариантов дизайна.

По его словам, в данный момент разработчики проектируют и тестируют сразу несколько вариантов электрогрузовика. Один из таких вариантов получил характерный «кубический» дизайн при длине 5000 мм, ширине 1700 мм и высоте 2100 мм. Грузовой отсек может быть как с открытым кузовом, так и оснащенным специальным оборудованием для уборки улиц, манипулятором, вышкой для ремонта и т.п.

Электромобиль получит литиевый аккумулятор LiFePO4 с емкостью 40 кВтч, полного заряда которого должно хватать на 200км хода. Емкость аккумулятора можно будет варьировать (уменьшать или увеличивать) в зависимости от потребностей заказчика благодаря модульной конструкции.

В качестве двигательной установки будет использоваться электродвигатель, который не только был разработан, но и производится самой компанией. В зависимости от типа привода (передний или полный) и количества двигателей, суммарная мощность составит от 30 до 80 кВт. Особо изобретатели отметили использование максимального количества украинских комплектующих и комплектующих собственного производства.

Разработчики заявляют, что их модернизированный «Вентильный Реактивный Мотор» существенно отличается от вариантов, которые используются в современных электромобилях. В частности, он лишен пульсации момента и необходимости использовать сложный инвертор. Он не содержит магнитов и имеет полностью пассивный ротор, что дает преимущества в надежности и в движении.

При производстве используется в два раза меньше меди, что существенно снижает себестоимость мотора. Двигатель также отличается свободным холостым ходом, хорошим накатом и динамически управляемой рекуперацией с контролируемой интенсивностью торможения.

«Полная локализация еще возможна. Электротранспорт только начинает захватывать мир. Поэтому мы имеем возможность создать новую отрасль. От маленького CoolOn до электробусов» — отметил Виталий Брызгалов.

Отметим, что после всего озвученного остается только дождаться появления первого тестового экземпляра, который подтвердит заявленные характеристики.

Напомним, что зимой текущего года украинские энтузиасты заявили о работе над созданием массового отечественного электромобиля «Порто-Франко 42» по цене от $9000.

Источник: CoolOn