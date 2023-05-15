Создатели «Экзорциста Ватикана» перепутали реальную инквизицию с Dragon Age: Inquisition – в фильме использован символ из игры

В фильме «Экзорцист Ватикана» с Расселом Кроу используется символ, максимально похожий на знак Инквизиции из игры Dragon Age: Inquisition от BioWare. В мрачном склепе, куда спускается главный герой, символ виден в свете фонаря на стене. Знак несколько отличается от игрового, но похоже, включает не просто крест, а именно меч – внизу видно острие. Учитывая, что фильм подается как вдохновленный реальными событиями, намеренное размещение «пасхалки» к игре не кажется вероятным.

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Инквизиция – организация и фракция в мире Dragon Age, от лица которой выступает протагонист в третьей части серии. Ее символ встречается на флагах, доспехах и других предметах игры. Также его в изобилии можно увидеть по соответствующему запросу в Google – возможно, это и сделали декораторы. Особенность поиска по картинкам в том, что не сразу можно понять, что знак относится к какой-то другой инквизиции.

Как же выглядела реальная символика испанской инквизиции? Герб «Трибунала священной канцелярии инквизиции» пятнадцатого века содержал изображение ветви, креста – и да, там тоже был меч. Но его вид имеет мало общего с символикой из фильма. Что-то подобное, возможно должен был увидеть на стене главный герой фильма:

Не исключена и версия шутки, которую разместил кто-то из съемочной группы. Но коль скоро мы говорим о средних веках, нельзя не вспомнить еще одного монаха, Уильяма из Оккама, автора фразы «Излишне объяснять через многое то, что можно через меньшее» (формулировку «Не следует множить сущности без необходимости» придумал не он). Этот методологический принцип говорит о том, что из всех возможных объяснений правильным, скорее всего, будет самое простое – в данном случае, ошибка.

Хорошо, что не взяли символ из Warhammer 40000.

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Источник: PC Gamer