SpaceX делает еще одну плавучую платформу («A Shortfall of Gravitas»), которая будет работать в паре с другим судном для отлавливания головных обтекателей

Как известно, в рамках недавнего исторического запуска Falcon Heavy компании SpaceX удалось приземлить боковые ускорители (кадры синхронной посадки сложно забыть) на посадочные площадки, тогда как центральный ускоритель, который должен был сесть на океанскую платформу, сохранить не удалось. При посадке сработал только один из трех двигателей, поэтому он упал и разбился, повредив платформу (судя по всему, видео мы так и не дождемся).

На днях основатель и глава компании Илон Маск подтвердил предыдущую версию о нехватке топлива и сделал еще одно интересное заявление касательно будущих запусков, а точнее возвращений центрального блока Falcon Heavy.

По ситуации с отказом двигателей из-за нехватки топлива Маск заявил, что «решение достаточно очевидное». Маск не стал уточнять, но, наиболее вероятно, что он подразумевал необходимость банального увеличения количества топлива.

Также Маск сообщил о строительстве еще одного беспилотного судна для морских посадок ракет. Конечно же, как и нынешние «Just Read the Instructions» (JRTI) и «Of Course I Still Love You» (OCISLY), новая платформа будет названа в честь одного из кораблей из цикла произведений «Культура» (Culture) писателя-фантаста Иэна Бэнкса. Ее название – «A Shortfall of Gravitas».

Она примкнет к Of Course I Still Love You во Флориде и в будущем будет использоваться для посадки боковых ускорителей, работая в паре с еще одним весьма необычным судном, которое можно увидеть на заглавном фото.

Его предназначение – отлов обтекателей полезной нагрузки, которые в будущем компания планирует спускать на парашютах. Ловить их будут на сетку, натянутую на этих гигантских опорах. Ранее Маск говорил, что обтекатели обходятся примерно в $5 млн, так что возможность их повторного использования позволит еще сильнее удешевить будущие запуски.

«Это как гигантская бейсбольная перчатка, только в форме лодки», – сказал Маск журналистам после запуска Falcon Heavy.

Он также отметил, что SpaceX попытается поймать головной обтекатель в рамках одного из запусков в этом году.

Кстати говоря о запусках, самый ближайший намечен на эту субботу, 17 февраля. Ракета Falcon 9 должна вывести на орбиту спутник радиолокационного наблюдения Paz, принадлежащий испанскому правительству, а также два экспериментальных спутника Microsat-2a и Microsat-2b в рамках собственного проекта спутникового интернета.

В этом году должно быть еще как минимума два запуска тяжелой Falcon Heavy, но точных дат пока нет.

