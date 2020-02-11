Первый пилотируемый полет SpaceX Crew Dragon к МКС предварительно запланирован на 7 мая
В прошлом месяце SpaceX успешно испытала систему аварийного спасения пилотируемого космического корабля Crew Dragon во время полета и начала подготовку к долгожданному первому эксплуатационному полету Crew Dragon с экипажем в рамках миссии Demo-2. На совместной пресс-конференции нам рассказали, что корабль Crew Dragon для первого полета с астронавтами будет готов в конце февраля, а запуск планируют на второй квартал этого года. Теперь стала известная более точная дата — 7 мая. Само собой, далеко не факт, что запуск состоится именно в этот день — как обычно, в случае с космическими запусками высока вероятность переноса из-за множества непредвиденных факторов. Тем не менее, на данный момент команды NASA и SpaceX планируют запуск именно на 7 мая.
Более того, сообщается, что предназначенный для первого пилотируемого полета корабль Crew Dragon находится в отличном состоянии и запуск в итоге могут перенести на более ранний срок — на конец апреля.
Едва ли стоит говорить, насколько важным для SpaceX и всей мировой космонавтики является этот запуск, к которому SpaceX шла долгих восемь лет. Напомним, Crew Dragon разработали в рамках программы NASA Commercial Crew Program, которая позволит отправлять астронавтов к МКС без использования российских кораблей «Союз», причем за гораздо меньшие деньги — сейчас NASA платит около $80 млн за одно место. Ожидается, что на Crew Dragon одно место будет стоить $20 млн (с возможностью дальнейшего удешевления за счет повторного использования Crew Dragon).
Источник: Twitter
- NASA запустило программу Commercial Crew Program по стимулированию разработки частных пилотируемых космических кораблей для доставки американских астронавтов на Международную космическую станцию в 2010 году. Изначально первые полеты планировались на конец 2016 года и начало 2017 года, но затем сроки неоднократно переносились из-за различных проблем при разработке кораблей. Заявки на участие подали 36 компаний-претендентов, но остались только Boeing с кораблем CTS-100 Starliner и SpaceX с кораблем Crew Dragon, а последним выбывшим участником оказалась компания Sierra Nevada Corporation с многоразовым космопланом Dream Chaser.
-
- Разрабатывающийся с 2013 года корабль Crew Dragon сможет принять на борт до семи членов экипажа (или четыре человека и груз) и должен снизить стоимость запуска с нынешних $80 млн, которые NASA платило Роскосмосу, до $20 млн за одно место (с возможностью дальнейшего удешевления за счет повторного использования Crew Dragon).
-
- Первый запуск Crew Dragon в космос состоялся 2 марта, в рамках миссии DM-1 он успешно добрался до МКС без экипажа, совершил автоматическую стыковку, отстыковался, тоже в полностью автоматическом режиме, и успешно вернулся на Землю. Но через полтора месяца взорвался во время испытаний системы аварийного спасения. Причиной взрыва стал титановый обратный клапан системы наддува. В итоге инженеры улучшили систему подачи топлива, заменив титановые клапаны в трубках наддува разрывными мембранными клапанами.
-
- Второй корабль, разработанный по программе Commercial Crew Development, американский Boeing CST-100 Starliner, 20 декабря впервые совершил тестовый полет, но достичь всех поставленных целей не удалось. Из-за сбоя в системе отсчета полетного времени на начальном этапе миссии полет к МКС пришлось отменить (после корректировки орбиты корабля топлива для полета к МКС было недостаточно), а корабль вернули на Землю. Тем не менее, первый испытательный полет корабля признали успешным.