Первый пилотируемый полет SpaceX Crew Dragon к МКС предварительно запланирован на 7 мая





В прошлом месяце SpaceX успешно испытала систему аварийного спасения пилотируемого космического корабля Crew Dragon во время полета и начала подготовку к долгожданному первому эксплуатационному полету Crew Dragon с экипажем в рамках миссии Demo-2. На совместной пресс-конференции нам рассказали, что корабль Crew Dragon для первого полета с астронавтами будет готов в конце февраля, а запуск планируют на второй квартал этого года. Теперь стала известная более точная дата — 7 мая. Само собой, далеко не факт, что запуск состоится именно в этот день — как обычно, в случае с космическими запусками высока вероятность переноса из-за множества непредвиденных факторов. Тем не менее, на данный момент команды NASA и SpaceX планируют запуск именно на 7 мая.

Более того, сообщается, что предназначенный для первого пилотируемого полета корабль Crew Dragon находится в отличном состоянии и запуск в итоге могут перенести на более ранний срок — на конец апреля.

Едва ли стоит говорить, насколько важным для SpaceX и всей мировой космонавтики является этот запуск, к которому SpaceX шла долгих восемь лет. Напомним, Crew Dragon разработали в рамках программы NASA Commercial Crew Program, которая позволит отправлять астронавтов к МКС без использования российских кораблей «Союз», причем за гораздо меньшие деньги — сейчас NASA платит около $80 млн за одно место. Ожидается, что на Crew Dragon одно место будет стоить $20 млн (с возможностью дальнейшего удешевления за счет повторного использования Crew Dragon).

Источник: Twitter