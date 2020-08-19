SpaceX привлекла дополнительные $1,9 млрд инвестиций при оценке $46 млрд





Вчера SpaceX не только установила новый рекорд по многоразовому использованию первой ступени Falcon 9, которая в рамках объединенной миссии Starlink 10 v1.0

и SkySat-19, -20, -21 слетала в космос в шестой раз, после чего благополучно вернулась на Землю, но и провела новый раунд финансирования, в рамках которого привлекла $1,9 млрд инвестиций. Об этом сообщают Bloomberg и Reuters, ссылаясь на соответствующую заявку SpaceX, поданную в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Напомним, в конце прошлого месяца в СМИ появились сообщения, что SpaceX готовится к очередному инвестиционному раунду, планируя дополнительно привлечь от $500 млн до $1 млрд при оценке $44 млрд. На прошлой неделе источники Bloomberg сообщали, что SpaceX готовится закрыть раунд на $2 млрд при оценке $46 млрд. Якобы желающих инвестировать в компанию Илона Маска оказалось больше, и поэтому компания скорректировала размер раунда.

На сегодняшний день это крупневший инвестиционный раунд SpaceX, указывает PitchBook.

В ходе последнего раунда в марте 2020 года SpaceX привлекла $500 млн при оценке $36 млрд. До этого аналитики Morgan Stanley оценивали суммарный объем внешних инвестиций в SpaceX в $3,5 млрд.

К сожалению, имена инвесторов и подробности об условиях новой сделки неизвестны. Но отраслевые источники утверждают, что компания Fidelity Investments, являющаяся одним из старых инвесторов, стала одним из крупнейших участников этого раунда. Ранее в SpaceX также инвестировали Founders Fund, Google, Valor Equity Partners, а также пенсионный фонд Ontario Teachers’ Pension Plan.

Сейчас SpaceX сфокусирована на трех ключевых проектах:

Пилотируемый корабль Crew Dragon для доставки астронавтов на МКС и туристических полетов в космос, чей первый эксплуатационный полет намечен на 23 октября.