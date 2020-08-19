SpaceX привлекла дополнительные $1,9 млрд инвестиций при оценке $46 млрд
Вчера SpaceX не только установила новый рекорд по многоразовому использованию первой ступени Falcon 9, которая в рамках объединенной миссии Starlink 10 v1.0
и SkySat-19, -20, -21 слетала в космос в шестой раз, после чего благополучно вернулась на Землю, но и провела новый раунд финансирования, в рамках которого привлекла $1,9 млрд инвестиций. Об этом сообщают Bloomberg и Reuters, ссылаясь на соответствующую заявку SpaceX, поданную в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Напомним, в конце прошлого месяца в СМИ появились сообщения, что SpaceX готовится к очередному инвестиционному раунду, планируя дополнительно привлечь от $500 млн до $1 млрд при оценке $44 млрд. На прошлой неделе источники Bloomberg сообщали, что SpaceX готовится закрыть раунд на $2 млрд при оценке $46 млрд. Якобы желающих инвестировать в компанию Илона Маска оказалось больше, и поэтому компания скорректировала размер раунда.
На сегодняшний день это крупневший инвестиционный раунд SpaceX, указывает PitchBook.
В ходе последнего раунда в марте 2020 года SpaceX привлекла $500 млн при оценке $36 млрд. До этого аналитики Morgan Stanley оценивали суммарный объем внешних инвестиций в SpaceX в $3,5 млрд.
К сожалению, имена инвесторов и подробности об условиях новой сделки неизвестны. Но отраслевые источники утверждают, что компания Fidelity Investments, являющаяся одним из старых инвесторов, стала одним из крупнейших участников этого раунда. Ранее в SpaceX также инвестировали Founders Fund, Google, Valor Equity Partners, а также пенсионный фонд Ontario Teachers’ Pension Plan.
Сейчас SpaceX сфокусирована на трех ключевых проектах:
- Пилотируемый корабль Crew Dragon для доставки астронавтов на МКС и туристических полетов в космос, чей первый эксплуатационный полет намечен на 23 октября.
- Глобальный спутниковый интернет Starlink, который должен заработать в США и Канаде уже в этом году.
- Проект двухступенчатой сверхтяжелой многоразовой ракеты Starship, предназначенной для перевозки людей и грузов на околоземную орбиту, Луну и Марс. Не так давно прототип Starship SN5 с одним двигателем Raptor совершил первый полет на 150 метров. После еще нескольких таких испытаний SpaceX планирует совершить тестовый суборбитальный запуск, в рамках которого прототип корабля поднимется на высоту 20 километров (половина дистанции до верхней границы атмосферы) и приземлится обратно на космодром.
Остается добавить, что о возможности покупки акций SpaceX на бирже пока можно не мечтать, так как IPO состоится не раньше, чем межпланетный корабль SpaceX Starship начнет регулярно возить людей на Марс и обратно на Землю. Но зато в обозримом будущем SpaceX может выделить проект глобального спутникового интернета Starlink в отдельную компанию и вывести ее на биржу.