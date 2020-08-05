Видео дня: Прототип Starship SN5 совершил первый полет





SpaceX добилась значительного прогресса в амбициозном проекте корабля для колонизации Луны и Марса: сегодня глубокой ночью прототип Starship под индексом SN5 успешно совершил первый полет — он поднялся на 150 метров, сместился немного в сторону и мягко приземлился на соседнюю площадку неподалеку от места старта. «[Полет на] Марс становится реальным», написал глава SpaceX Илон Маск в твиттере, комментируя первые летные испытания.

Starship и Super Heavy — это перспективные сверхтяжелая ракета и корабль, разрабатываемые SpaceX для замены текущего семейства ракет Falcon и кораблей Dragon. Вторая ступень одновременно выступает в качестве пилотируемого или грузового космического корабля. Ракета проектируется как полностью многоразовая, обе ее ступени смогут совершать мягкую посадку после полета в космос. Ракета будет способна доставлять на низкую околоземную орбиту груз массой до 150 тонн в полностью многоразовой конфигурации с возвратом обеих ступеней (Super Heavy и Starship) на Землю, а также возможность стыковки и дозаправки на орбите.

В прошлом году SpaceX провела серию успешных испытаний на уменьшенном макете Starhopper (он же пепелац и «водонапорная башня») — сначала были статические испытания двигателя в составе Starhopper на суше, а затем мы видели первые летные испытания тестового Starhopper с подъемами на высоту 20 и 150 м.

SN5 — пятый по счету полноразмерный прототип Starship. Предыдущие четыре (Mk1, SN1, SN3 и SN4) разрушались на более ранних этапах испытаний. Ранее Маск говорил, что для создания орбитального образца Starship потребуется построить минимум 20 таких прототипов. Как уже неоднократно отмечалось, SpaceX вынуждена была отказаться от традиционного подхода конструкторских работ в пользу агрессивного подхода быстрого прототипирования с постоянным внесением существенных изменений в конструкцию (читай: доработкой в процессе испытаний).

Испытания SN5 проходили на территории космодрома SpaceX в деревне Бока-Чика недалеко от города Браунсвилл в южной части Техаса, где ведутся все основные работы по проекту, и транслировались в прямом эфире на YouTube-канале NASASpaceflight. Непосредственно сам подскок можно увидеть на видео ниже.

А вот ускоренная версия:

The stainless steel wiggle of excitement at the top. 😂 Video from @BocaChicaGal via our @NASASpaceflight livestream:

🖥️https://t.co/Mv0C5M6m8f pic.twitter.com/DBNu1YSKeD — Kerbal Space Academy (@KSpaceAcademy) August 5, 2020

Более качественное видео испытаний опубликовала сама SpaceX на своем канале в YouTube. Оно смонтировано с кадров, отснятых двумя камерами: одна из них была установлена на дроне и снимала запуск с воздуха, а вторая — закреплена непосредственно на самой ракете. Ролик позволяет, в числе прочего, увидеть работу метан- кислородного двигателя Raptor.

Ранее SN5 успешно прошел криогенные испытания с закачкой топлива, а затем и огневые испытания с запуском двигателя. На SN5 установлен всего один двигатель Raptor и крыльев у него тоже нет. Финальная версия Starship получит шесть двигателей, из которых одна половина будет оптимизирована для выполнения маневров на низких высотах и в плотной атмосфере, а вторая — адаптирована для работы в безвоздушном пространстве.

По словам Илона Маска, вскоре SpaceX проведет еще несколько таких испытаний с полетами на небольшую высоту, после чего состоится суборбитальный запуск, в рамках которого прототип корабля поднимется на высоту 20 километров (половина дистанции до верхней границы атмосферы) и приземлится обратно на космодром. После примерно 10 тестовых орбитальных запусков SpaceX рассчитывает произвести первый демонстрационный пилотируемый запуск Starship без людей.

Сейчас команда работает над следующими прототипами SN6 и SN7, которые могут получить три двигателя и воздушные рули.

Напомним, что изначально нам обещали орбитальный тестовый запуск к апрелю 2020 года. Но Илон Маск известен привычкой давать слишком оптимистические оценки и сразу было понятно, что сроки можно увеличивать в два-три раза. Сейчас первый полноценный запуск финальной версии ракеты предварительно намечен на 2021 год.

Ранее SpaceX оценивала проект Starship в $5 млрд, сколько потратили на развитие проекта к настоящему моменту, неизвестно. И хотя Starship, по плану, должен в конечном итоге заменить все другие ракеты и космические корабли SpaceX, компания Илона Маска продолжает развивать другие свои проекты. Ранее NASA выбрало SpaceX для доставки грузов на окололунную станцию Gateway с помощью ракеты Falcon Heavy и нового грузового корабля Dragon XL, а также поручило компании Маска разработку посадочного аппарата для пилотируемой лунной миссии Artemis.

Остается добавить, что SpaceX уже выбрала место для строительства завода и инженерно-конструкторского центра в порту Лос-Анджелеса, где будут разрабатываться и собираться межпланетные корабли Starship, а также планирует создать версию Starship для гиперзвуковых пассажирских перевозок на Земле, построив для этого соответствующую инфраструктуру — плавучие космодромы.