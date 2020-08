Видео дня: Прототип Starship SN5 совершил первый полет

SpaceX добилась значительного прогресса в амбициозном проекте корабля для колонизации Луны и Марса: сегодня глубокой ночью прототип Starship под индексом SN5 успешно совершил первый полет — он поднялся на 150 метров, сместился немного в сторону и мягко приземлился на соседнюю площадку неподалеку от места старта. «[Полет на] Марс становится реальным», написал глава SpaceX Илон Маск в твиттере, комментируя первые летные испытания.

Starship и Super Heavy — это перспективные сверхтяжелая ракета и корабль, разрабатываемые SpaceX для замены текущего семейства ракет Falcon и кораблей Dragon. Вторая ступень одновременно выступает в качестве пилотируемого или грузового космического корабля. Ракета проектируется как полностью многоразовая, обе ее ступени смогут совершать мягкую посадку после полета в космос. Ракета будет способна доставлять на низкую околоземную орбиту груз массой до 150 тонн в полностью многоразовой конфигурации с возвратом обеих ступеней (Super Heavy и Starship) на Землю, а также возможность стыковки и дозаправки на орбите.

В прошлом году SpaceX провела серию успешных испытаний на уменьшенном макете Starhopper (он же пепелац и «водонапорная башня») — сначала были статические испытания двигателя в составе Starhopper на суше, а затем мы видели первые летные испытания тестового Starhopper с подъемами на высоту 20 и 150 м.

SN5 — пятый по счету полноразмерный прототип Starship. Предыдущие четыре (Mk1, SN1, SN3 и SN4) разрушались на более ранних этапах испытаний. Ранее Маск говорил, что для создания орбитального образца Starship потребуется построить минимум 20 таких прототипов. Как уже неоднократно отмечалось, SpaceX вынуждена была отказаться от традиционного подхода конструкторских работ в пользу агрессивного подхода быстрого прототипирования с постоянным внесением существенных изменений в конструкцию (читай: доработкой в процессе испытаний).

Испытания SN5 проходили на территории космодрома SpaceX в деревне Бока-Чика недалеко от города Браунсвилл в южной части Техаса, где ведутся все основные работы по проекту, и транслировались в прямом эфире на YouTube-канале NASASpaceflight. Непосредственно сам подскок можно увидеть на видео ниже.

А вот ускоренная версия:

