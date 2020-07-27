SpaceX готовится стать третьей самой дорогостоящей непубличной компанией в мире

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SpaceX готовится к очередному инвестиционному раунду, планируя дополнительно привлечь от $500 млн до $1 млрд (из расчета $270 за акцию). Это увеличит оценку рыночной стоимости компании Илона Маска до $44 млрд, сделав ее третьей по величине рыночной капитализации непубличной (акционерное общество закрытого типа) компанией в мире. Об этом на днях сообщило издание CNBC со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

При оценке $44 млрд SpaceX будет уступать только китайским конгломератам Didi и Bytedance (разработчик TikTok).

SpaceX является одной из самых высоко оцененных частных компаний в мире, и благодаря стабильному наращиванию капитала акции SpaceX считаются одними из самых востребованных среди любых компаний, готовящихся к IPO.

В ходе последнего раунда в марте 2020 года SpaceX привлекла $500 млн и получила новую оценку в $36 млрд. Суммарный объем внешних инвестиций в SpaceX за все время существования компании, по данным Morgan Stanley, составляет $3,5 млрд.

Ранее в SpaceX инвестировали Founders Fund, Google, Valor Equity Partners, а также пенсионный фонд Ontario Teachers’ Pension Plan. Кто станет лид-инвестором нового раунда, пока можно только гадать.

По словам собеседников издания, SpaceX планирует закрыть новый раунд не раньше, чем через два месяца. Отдельно оговаривается, что условия сделки еще могут измениться в зависимости от конъюнктуры рынка.

Сейчас SpaceX сфокусирована на трех ключевых проектах:

Пилотируемый корабль Crew Dragon — нынешняя миссия SpaceX Demo-2 является испытанием перед началом полноценной штатной эксплуатации Crew Dragon (NASA планирует вернуть корабль Crew Dragon Demo-2 с экипажем на Землю 2 августа), который в будущем планируется использовать и для туристических полетов в космос. К настоящему моменту SpaceX анонсировала уже две таких миссии (1 и 2) — обе намечены на 2021 год.

Глобальный спутниковый интернет Starlink, который должен заработать в США и Канаде к концу этого года. На 31 июля запланирован десятый запуск в интересах проекта Starlink — на орбиту отправляться еще 57 интернет-спутников в рамках миссии Starlink 9 v1.0 и два вспомогательных спутника BlackSky Global 7 и 8 по программе райдшеринга SmallSat Rideshare Program. К настоящему моменту орбитальная группировка спутников Starlink насчитывает почти 540 штук, а Илон Маск ранее говорил, что для нормальной работы сети требуется не меньше 780 спутников. Ранее SpaceX запустила сайт Starlink, и начала принимать заявки на участие в бета-тестировании — оно должно начаться в этом или следующем месяце.