Видео дня: Огневые испытания всех 27 двигателей тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy

Приближается очередной исторический для компании SpaceX момент. Конечно же, речь о первом запуске ракеты-носителя Falcon Heavy, о котором мы только и писали в последнее время. Вчера SpaceX наконец провела статические огневые испытания, запустив одновременно все 27 двигателей Merlin (центральный блок и боковые ускорители). Испытания эти, к слову, прошли успешно и больше ничего не мешает компании Илона Маск выполнить этот долгожданный запуск.

Излишне говорить насколько долгим и тернистым был путь SpaceX к этому моменту. Отметим лишь, что впервые о ракете-носителе Falcon Heavy компания SpaceX рассказала в далеком 2011 году. С тех пор дата первого запуска несколько раз переносилась по различным причинам, но с учетом того, насколько технически сложным является этот носитель – оно и неудивительно. Но все эти трудности остались позади и, вероятно, точную дату мы узнаем в ближайшие дни. Собственно, сразу после испытаний основатель и глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что запуск состоится примерно через неделю.

Falcon Heavy hold-down firing this morning was good. Generated quite a thunderhead of steam. Launching in a week or so. pic.twitter.com/npaqatbNir

На канале SpaceX в YouTube есть завораживающее видео с испытаний ракеты Falcon Heavy. Предупреждаем, маршевые двигатели Merlin звучат очень громко, так что перед просмотром проверьте уровень громкости. Что же, с нетерпением ожидаем объявления даты и непосредственно самого тестового запуска ракеты-носителя Falcon Heavy. Если запуск пройдет успешно, ракета отправит автомобиль с включенной на аудиосистеме песней Дэвида Боуи «Space Oddity» в направлении Марса.

Вот еще одно видео с другого ракурса:

My raw video of the #SpaceX Falcon Heavy static-fire at Kennedy Space Center. Come for the cloud plumes, stay for the sound.

A French space reporter just yelled "It's like the 4th of July!" pic.twitter.com/vJssukqgIz

— Robin Seemangal (@nova_road) January 24, 2018