SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9, которая уже дважды использовалась в предыдущих миссиях

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Компания SpaceX успешно произвела запуск ракеты Falcon 9, первая ступень которой уже дважды использовалась для пусков в июле и ноябре 2018 года.

Ракета вывела в космос полезную нагрузку в виде геостационарного спутника связи AMOS-17 для компании Spacecomm. Его масса составляет более 6350 кг. Учитывая столь большую массу, ракета Falcon 9 в рамках данной миссии отработала в «расходном режиме». Она использовала весь запас топлива для выведения спутника на орбиту, так что контролируемый спуск и приземление топлива не осталось.

Тем не менее, использование одной ракеты для трёх миссий является подтверждением успешной реализации концепции многоразовых запусков. Повторное использование ракет позволяет компании SpaceX снизить расходы на каждый индивидуальный пуск.

Что касается миссии спутника AMOS-17, то он призван обеспечить мобильную, потоковую и видеосвязь в некоторых частях Ближнего Востока, Африки и Европы. Он успешно достиг своей целевой орбиты и был развернут в соответствии с планом.

Несмотря на то, что ракета была утеряна, SpaceX всё же смогла поймать половину обтекателя, воспользовавшись сетью на специальном судне. Вторая половина обтекателя упала в океан, но её тоже планируют выловить при помощи другого судна.

Источник: techcrunch