SpaceX в 50-й раз вернула первую ступень Falcon 9 в рамках последнего (третьего повторного) запуска грузового корабля Dragon первого поколения с 20-й миссией снабжения МКС

Утром 7 марта SpaceX, как и планировала, успешно запустила к Международной космической станции очередную ракету Falcon 9 с грузовым кораблем Cargo Dragon в рамках юблилейной двадцатой миссии снабжения CRS-20. Как всегда запуск можно было наблюдать в прямом эфире на YouTube-канале компании (видеозапись ниже).

SpaceX доставляет грузы на Международную космическую станцию в рамках контракта NASA Commercial Resupply Services (CRS), используя связку из ракеты-носителя Falcon 9 и грузового корабля Cargo Dragon (в декабре 2017 года в рамках миссии CRS-13 состоялся первый запуск, в котором повторно использовали одновременно РН и корабль). Примечательным этот запуск делают несколько моментов.

Во-первых, это последняя миссия в рамках первой фазы контракта и последний запуск корабля Dragon первого поколения. Миссии второй фазы контракта будут выполнятся с помощью грузовой версии корабля Dragon 2. Грузовая модификация будет отличаться отсутствием кресел, систем жизнеобеспечения и системы аварийного спасения, но при этом получит систему автоматической стыковки. То есть, она сможет стыковаться с модулем Harmony станции в полностью автоматическом режиме без использования роботизированного манипулятора Canadarm2.

Во-вторых, для новой миссии CRS-20 компания использовала восстановленную после предыдущего запуска в рамках миссии CRS-19 первую ступень ракеты Falcon 9 (B1059.2) и уже дважды летавший к МКС в рамках миссий CRS-10 и CRS-16 корабль Dragon (из нового у корабля только негерметичный отсек, солнечные панели, сбрасываемые при возвращении в атмосферу и теплозащитное покрытие). Отметим, что SpaceX уже трижды повторно использовала грузовики Dragon, которые до этого дважды летали и возвращались с грузом. В последний раз — в декабре в рамках миссии CRS-19.

В-третьих, в отличие от предыдущего запуска, когда вернуть первую ступень после четвертого повторного запуска не удалось (из-за неточных данных о ветре), в этот раз все получилось (причем на сей раз посадка осуществлялась при самом сильном ветре) — и это юбилейное 50-е возвращение первой ступени Falcon 9.

Обновляя статистику, с того самого исторического 31 марта 2017 года с первым успешным повторным запуском восстановленной Falcon 9 компания SpaceX 50 раз (из 59 попыток) успешно возвращала первые ступени. 23 из восстановленных ступеней Falcon 9 использовались повторно дважды, включая пару боковых ускорителей Falcon Heavy, шесть летали в космос трижды с последующим успешным возвращением, еще три — четырежды. И как тут не вспомнить о старом самоироничном ролике «как не следует сажать ракету«.

Что касается подробностей запуска, ракета Falcon 9 стартовала со стартовой площадки комплекса SLC-40 на мысе Канаверал в 06:51 по киевскому времени.

Через две с половиной минуты первая ступень отделилась от ракеты, и еще через шесть минут она села на сушу в посадочной зоне (LZ-1) неподалеку от места старта.

Since its first mission in 2012 – when it became the first private spacecraft to visit the @space_station – Dragon has spent over 520 days attached to the orbiting laboratory, delivered over 95,000 pounds of cargo, and returned over 76,000 pounds back to Earth pic.twitter.com/7wVBIlLhL6

— SpaceX (@SpaceX) March 6, 2020