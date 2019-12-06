SpaceX успешно запустила дважды летавший корабль Dragon для последней (в этом году) миссии снабжения МКС CRS-19





SpaceX в рамках сотрудничества с NASA приступила к 19-й миссии по коммерческому снабжению Международной космической станции. Запуск состоялся с мыса Канаверал во Флориде в 19:29 по Киеву 5 декабря. Ракета Falcon 9 с капсулой Dragon отправила на МКС более 2,6 тонны груза, предназначенного для экипажа. К слову, это был юбилейный 75-й запуск Falcon 9.

Falcon 9’s 75th launch sends Dragon to the @space_station with critical supplies pic.twitter.com/Aa46A3OGpe — SpaceX (@SpaceX) December 5, 2019

Грузовой корабль уже дважды побывал в космосе – сначала в 2014 году, а затем в 2017 году. Что касается Falcon 9, то SpaceX использовала первую ступень версии Block 5, финальной модификации, которая запускалась в первый раз. Компания посадила её на плавучую платформу в Атлантическом океане, хотя ранее в таких миссиях возвращала ступень на основную площадку LZ-1 недалеко от стартового комплекса.

Dragon достигнет МКС к воскресенью, 8 декабря, после чего экипаж станции осуществит захват корабля с помощью манипулятора Canadarm2 и пристыкует его к модулю «Гармония». Он пробудет на станции около четырёх недель, за это время его разгрузят и поместят в него более 1,7 тонны груза, предназначенного для возвращения на Землю. В основном это будут результаты экспериментов.

Полезная нагрузка в ходе этой миссии включает несколько кубсатов, обновлённую версию робота-астронавта CIMON и оборудование для исследований. Одно из них предусматривает солодоращение ячменя в условиях невесомости по заказу пивоваренного концерна Budweiser. Кроме того, для экипажа было отправлено более 250 кг запасов: еда, личные вещи и посылки от близких, включая подарки к грядущим праздникам.

Источник: TechCrunch