SpaceX успешно запустила дважды летавший корабль Dragon для последней (в этом году) миссии снабжения МКС CRS-19

SpaceX в рамках сотрудничества с NASA приступила к 19-й миссии по коммерческому снабжению Международной космической станции. Запуск состоялся с мыса Канаверал во Флориде в 19:29 по Киеву 5 декабря. Ракета Falcon 9 с капсулой Dragon отправила на МКС более 2,6 тонны груза, предназначенного для экипажа. К слову, это был юбилейный 75-й запуск Falcon 9.

— SpaceX (@SpaceX) December 5, 2019