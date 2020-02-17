Starlink все ближе к реальности. SpaceX отправила на орбиту пятую партию из 60 интернет-спутников (первая ступень приводнилась в океане)
Буквально только что SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с очередной (пятой) партией из 60 спутников в рамках собственного проекта глобальной спутниковой интернет-сети нового поколения Starlink. Прямая трансляция запуска ведется на YouTube-канале SpaceX.
Для этого запуска SpaceX снова использует первую ступень, летавшую и садившуюся трижды. Это уже четвертая такая миссия с восстановленной после трех успешных запусков первой ступенью. В рамках этой миссии SpaceX также попытается поймать створки головного обтекателя в сеть с помощью специальных кораблей.
Как упоминалось выше, это уже пятая партия из 60 спутников Starlink, предыдущая партия была выведена 29 января. Таким образом, с этим запуском орбитальная группировка спутников Starlink увеличится до 300 штук (за минусом тех нескольких, что сошли с орбиты).
Ранее Маск говорил, что для обеспечения минимального покрытия необходимо довести общее число спутников до 420 штук, но рекомендуемое количество аппаратов для обеспечения нормальной работы сети — 780 штук. Уже в этом году SpaceX планирует начать предоставлять услуги связи первым клиентам в США и Канаде, а полноценное развертывание сети по всему миру намечено на середину 2020-х годов.
В следующем месяце SpaceX планирует провести еще два полноценных запуска в интересах Starlink, добавив еще 120 спутников, а до конца года в плане числится еще восемь запусков спутников Starlink. Так что причин сомневаться, что вскоре Starlink заработает на коммерческой основе, нет.
Подробности об устройстве системы спутникового интернета SpaceX можно узнать из нашего материала.
Что касается подробностей запуска, на сей раз SpaceX использовала первую ступень F9 B5 (B1056.4), восстановленную после трех успешных запусков. Ранее на ней уже запускали грузовые корабли Dragon в рамках миссий снабжения МКС CRS-17 и CRS-18, а также телекоммуникационный спутник JCSAT 18/Kacific 1.
Ракета Falcon 9 стартовала с пусковой площадки комплекса SLC-40 на мысе Канаверал 17 февраля в 17:07 по киевскому времени.
Liftoff! pic.twitter.com/vTMGhpgVIQ
— SpaceX (@SpaceX) February 17, 2020
Увы, на сей раз сохранить первую ступень не удалось — она промахнулась и прошла мимо морской платформы «Of Course I Still Love You», мягко приводнившись рядом в Атлантическом океане. И очень жаль, поскольку это возращение должно было стать юбилейным 50-м по счету.
Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/bKBtI5UZEB
— SpaceX (@SpaceX) February 17, 2020
Основная часть миссии прошла успешно — вторая ступень отработала штатно и доставила спутники на запланированную орбиту. Пока неясно, удалось ли поймать половинки головного обтекателя в сеть (мы обновим новость, как только станет известна их судьба).
В обозримом будущем SpaceX планирует выделить проект глобального спутникового интернета Starlink в отдельную компанию и вывести ее на биржу.