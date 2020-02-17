Starlink все ближе к реальности. SpaceX отправила на орбиту пятую партию из 60 интернет-спутников (первая ступень приводнилась в океане)

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Буквально только что SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с очередной (пятой) партией из 60 спутников в рамках собственного проекта глобальной спутниковой интернет-сети нового поколения Прямая трансляция запуска ведется на YouTube-канале SpaceX.

Для этого запуска SpaceX снова использует первую ступень, летавшую и садившуюся трижды. Это уже четвертая такая миссия с восстановленной после трех успешных запусков первой ступенью. В рамках этой миссии SpaceX также попытается поймать створки головного обтекателя в сеть с помощью специальных кораблей.

Как упоминалось выше, это уже пятая партия из 60 спутников

Подробности об устройстве системы спутникового интернета SpaceX можно узнать из нашего материала.

Что касается подробностей запуска, на сей раз SpaceX использовала первую ступень F9 B5 (B1056.4), восстановленную после трех успешных запусков. Ранее на ней уже запускали грузовые корабли Dragon в рамках миссий снабжения МКС CRS-17 и CRS-18, а также телекоммуникационный спутник JCSAT 18/Kacific 1.

Ракета Falcon 9 стартовала с пусковой площадки комплекса SLC-40 на мысе Канаверал 17 февраля в 17:07 по киевскому времени.

Увы, на сей раз сохранить первую ступень не удалось — она промахнулась и прошла мимо морской платформы «Of Course I Still Love You», мягко приводнившись рядом в Атлантическом океане. И очень жаль, поскольку это возращение должно было стать юбилейным 50-м по счету.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/bKBtI5UZEB — SpaceX (@SpaceX) February 17, 2020

Основная часть миссии прошла успешно — вторая ступень отработала штатно и доставила спутники на запланированную орбиту. Пока неясно, удалось ли поймать половинки головного обтекателя в сеть (мы обновим новость, как только станет известна их судьба).

В обозримом будущем SpaceX планирует выделить проект глобального спутникового интернета Starlink в отдельную компанию и вывести ее на биржу.