Crew Dragon с астронавтами успешно пристыковался к МКС

Запущенный вчера корабль Crew Dragon с экипажем первой пилотируемой миссии SpaceX Demo-2 после 19-часового перелета успешно пристыковался к МКС. Непосредственно сама стыковка прошла в автоматическом режиме, но заключительный этап сближения проходил в режиме ручного управления. За стыковкой можно наблюдать в трансляции NASA.

Непосредственно перед стыковкой астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен, находящиеся на борту корабля, на время (во второй раз за миссию) перешли в режим ручного управления и провели несколько тестов, в том числе маневрирование корабля на расстоянии и сближение со станцией. Но перед финальным этапом стыковки астронавты снова перешли в автоматический режим. Для маневрирования в космосе Crew Dragon оснащен 16 двигателями Draco, которые работают на смеси монометилгидразина и тетраоксида диазота.

Head on view of the space station from the @SpaceX #CrewDragon less than 150 meters away. pic.twitter.com/sHYR4VuaBD

— Intl. Space Station (@Space_Station) May 31, 2020