Crew Dragon с астронавтами успешно пристыковался к МКС





Запущенный вчера корабль Crew Dragon с экипажем первой пилотируемой миссии SpaceX Demo-2 после 19-часового перелета успешно пристыковался к МКС. Непосредственно сама стыковка прошла в автоматическом режиме, но заключительный этап сближения проходил в режиме ручного управления. За стыковкой можно наблюдать в трансляции NASA.

Непосредственно перед стыковкой астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен, находящиеся на борту корабля, на время (во второй раз за миссию) перешли в режим ручного управления и провели несколько тестов, в том числе маневрирование корабля на расстоянии и сближение со станцией. Но перед финальным этапом стыковки астронавты снова перешли в автоматический режим. Для маневрирования в космосе Crew Dragon оснащен 16 двигателями Draco, которые работают на смеси монометилгидразина и тетраоксида диазота.

Head on view of the space station from the @SpaceX #CrewDragon less than 150 meters away. pic.twitter.com/sHYR4VuaBD — Intl. Space Station (@Space_Station) May 31, 2020

Как уже неоднократно отмечалось, одно из важных отличий Crew Dragon заключается в том, что все этапы его стыковки со станцией автоматизированы. Процедура автоматической стыковки с использованием международного стыковочного адаптера IDA, спроектированного для частных космических кораблей, была опробована во время беспилотного полета Crew Dragon в прошлом году.

После проведенных тестов Crew Dragon успешно состыковался с МКС, мягкая стыковка состоялась в 17:16 по киевскому времени, жесткая сцепка произошла в 17:27. После нормализации давления и температуры, примерно через два часа после стыковки, экипаж МКС сможет открыть шлюз, а точнее, два шлюза (на станции и на корабле), и впустить коллег на станцию.

Docking confirmed – Crew Dragon has arrived at the @space_station! pic.twitter.com/KiKBpZ8R2H — SpaceX (@SpaceX) May 31, 2020

На станции Дуглас Херли и Роберт Бенкен присоединятся к основной экспедиции МКС-63 в составе командира Кристофера Кэссиди (США) и бортинженеров Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера (Россия).

Точная длительность миссии Demo-2 не определена и составит от одного до четырех месяцев. Окончательное решение о длительности миссии NASA примет в ближайшие дни. После окончания миссии на МКС корабль с экипажем отсоединится от станции и начнет маневрирование на орбите, в том числе торможение. Затем он войдет в атмосферу, выпустит парашюты и приводнится в Атлантическом океане, недалеко от Флориды, после чего судно и экипаж подберет специальное спасательное судно Go Navigator.

Следующий полет, USCV-1 (US Crew Vehicle-1) или же просто Crew-1, запланирован на сентябрь-ноябрь 2020 г. В него отправится Crew Dragon с серийным номером C207 в четырехместной конфигурации с четырьмя астронавтами на борту – тремя американцами и представителем японского космического агентства JAXA. Продолжительность этой миссии составит 210 суток.

Источник: NASA