SpaceX задолжала $3 млрд налогов, пока Маск боролся за эффективность правительства, — расследование

С момента своего основания в 2002 году компания Илона Маска SpaceX превратилась в ведущего игрока в сфере коммерческих космических запусков и ключевого подрядчика правительства США. Однако новое расследование показывает, что ее доминирование может быть связано не только с технологическими прорывами, но и с масштабной налоговой оптимизацией в течение последних двух десятилетий.

Как сообщает The New York Times, внутренние документы SpaceX свидетельствуют, что компания использует механизм переноса чистых операционных убытков — это положение налогового законодательства США позволяет учитывать прошлые убытки для уменьшения будущей налогооблагаемой прибыли.

Согласно документам, к концу 2021 года SpaceX накопила почти $5,4 млрд налоговых убытков. Это фактически позволяет избежать уплаты федеральных налогов с такой же суммы будущих прибылей. Эта норма доступна для любых компаний, а в 2017 году администрация Дональда Трампа отменила ее срок действия. По данным The Times, это означает, что SpaceX теперь может бессрочно применять около $3 млрд прошлых убытков к будущей прибыли.

Журналисты обратились за комментариями к SpaceX, однако компания не предоставила ответа.

Несмотря на споры вокруг налоговой политики, бизнес SpaceX стремительно растет и процветает. По оценки Payload, в 2023 году компания получила около $8,7 млрд дохода, в 2024-м — уже $13,1 млрд, а в 2025 году ожидается более $15,5 млрд. Сам Маск в июне заявил в соцсети X, что коммерческие доходы SpaceX в следующем году превысят годовой бюджет NASA. Бюджет космического агентства в следующем бюджетном году может сократиться на 25%. Тем временем SpaceX процветает и даже строит собственный город с «золотой» статуей Илона Маска.

SpaceX — одна из нескольких многомиллиардных технологических компаний, которые вывели Маска на мировую арену и сделали его самым богатым человеком в мире. И этот взрывной рост обеспечивается не только частными заказчиками, но и правительственными контрактами в значительной степени.

По данные The Washington Post, начиная с 2000-х, Маск и его компании получили не менее $38 млрд в виде контрактов, кредитов, субсидий и налоговых льгот. Кроме того, еще 52 активные сделки с NASA, Министерством обороны и другими государственными структурами могут принести бизнесу Маска дополнительно $11,8 млрд в ближайшие годы.

Документы, просмотренные The New York Times, свидетельствуют: в 2020 году 84% доходов SpaceX происходили из федеральных контрактов, а в 2021-м — 76%. Это означает, что компания, которая получает львиную долю поступлений благодаря государственным проектам, фактически избегает значительных налоговых выплат обратно в бюджет.

Эксперты отмечают, что избежание уплаты более $5 млрд федеральных налогов — огромная выгода для компании, которая настолько сильно зависит от государственных контрактов. Такая ситуация создает своеобразный парадокс: государство финансирует развитие SpaceX, но получает сравнительно немного в виде налоговых поступлений.

Несмотря на это, SpaceX сейчас стала настолько важной частью американской космической экономики и системы национальной безопасности, что радикальных изменений в этом сотрудничестве не прогнозируется.

Источник: gizmodo