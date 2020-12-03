Спустя полгода после выпуска Android-версии МВД выпустило iOS-версию приложения «Штрафы ПДД»





Еще летом Министерство внутренних дел Украины выпустило мобильное приложение «Штрафы ПДД» / «Штрафи ПДР», которое позволяет оплатить штрафы, которые уже вынесены и оперативно получать уведомления о новых постановления или изменения их статуса. Однако на тот момент приложение было доступно исключительно обладателям Android-смарфтонов, тогда как обладатели iPhone были вынуждены пользоваться альтернативными решениями.

Спустя полгода разработчики наконец выпустили iOS-версию, которую можно загрузить по следующей ссылке. Приложение поддерживает iPhone, iPad и даже Apple Watch.

Приложение «Штрафы ПДД» является официальным приложением МВД Украины, оно позволяет выполнить поиск постановлений, оформленных на транспортное средство, а также оформить подписку на получение уведомлений о вынесении новых постановлений. Оперативное получение информации о вынесении постановления на транспортное средство позволит оплатить его онлайн, при этом получив скидку 50% при оплате в течение 10 дней с момента получения. Также в приложении есть информация о размещении на карте камер автоматической фиксации нарушений ПДД.

Приложение пригодится тем, кто редко бывает дома (или проживает не по месту регистрации) и может не получить сообщение о штрафе по почте. Также его оценят водители, которые не являются владельцами или ответственными пользователями транспортного средства, так как сообщение по почте получит именно владелец или ответственный пользователь, а сообщение в приложение получит любой пользователь, который имеет достаточно данных для оформления подписки на получение штрафов для транспортного средства.

Основные возможности приложения «Штрафы ПДД» / «Штрафи ПДР»:

Поиск штрафов;

Оформление подписки для одного или нескольких транспортных средств;

Мгновенное получение уведомлений о новых постановления (для подписок)

Сообщение об изменении статуса вынесенных постановлений (для подписок)

Возможность оплаты онлайн непосредственно из приложения;

Скидка 50% при оплате в течение 10 дней

Все реквизиты для оплаты уже внесены — ваш платеж 100% дойдет до бюджета;

Просмотр размещения камер автоматической фиксации нарушений ПДД.

Напомним, что ранее МВД запустило сайт для быстрой проверки нарушений ПДД, а также совместно с разработчиками «Штрафы UA» обновили приложение, в котором можно проверить наличие штрафов за нарушения ПДД и убедиться в их погашении.

Источник: МВД Украины