МВД запустило сайт для быстрой проверки нарушений ПДД





Министр внутренних дел Украины, как известно, сейчас проводит последние тесты перед долгожданным запуском автоматической системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД на дорогах. Система, которая ознаменует возвращение так называемых писем счастья (заказных писем с протоколами и штрафами за нарушения ПДД), заработает со дня на день. И вот сейчас в рамках подготовки к этому событию ведомство запустило специальный сайт (работает по адресу https://bdr.mvs.gov.ua/), с помощью которого каждый может быстро и легко проверить наличие штрафов за нарушение ПДД.

В соответствующую форму поиска на сайте нужно указать либо номер транспортного средства, либо водительского удостоверения, либо реквизиты самого события. Сайт подключен к базе данных МВД, так что при необходимости можно узнать конкретную дату и точное время регистрации штрафа, а также его размер. То есть, сайт дает возможность водителям самостоятельно проверить статус соответствущих событий и позволяет заблаговременно узнать об инциденте. Возможность эта определенно лишней не будет после того, как заработает система видеофиксации нарушений ПДД.

Первые 45 дней камеры фотовидеофиксации будут работать в режиме информирования и предупреждения. Затем будет запущена полная процедура штрафов и наказаний с увеличением количества камер по всей стране. На первых порах система автоматической видеофиксации будет распознавать только нарушения скоростного режима, затем правила проезда перекрестков, затем соблюдение полос движения, парковки и т.д.

В прошлом месяце МВД Украины показывало, как устроен киевский центр обработки данных системы видеофиксации нарушений ПДД. При этом власти Киева намерены создать собственную современную систему видеофиксации нарушений ПДД совместно с частным партнером за сумму порядка $24 млн.

Источник: МВД