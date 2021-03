Square Enix готовит новую игру Life is Strange (с подзаголовком True Colors) и ремастер предыдущих частей

Во время проведения стрима Square Enix Presents представители заявили, что следующая игра серии Life is Strange под названием True Colors выйдет 10 сентября 2021 года. Она будет доступна на платформах ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Stadia.

Разработкой игры Life is Strange: True Colors занимается студия Deck Nine, которая приложила свою руку к созданию части Before the Storm. В новой части игроку предстоит управлять девушкой по имени Алекс Чен. Это американка азиатского происхождения, обладающая сверхъестественной способностью «испытывать, поглощать и манипулировать» сильными эмоциями, которые испытывают другие люди. Повествование сосредоточено на Алекс, которая пытается раскрыть тайну, окружающую смерть её брата. В отличие от предыдущих игр серии, все эпизоды Life is Strange: True Colors будут доступны сразу же при выходе игры.

Кроме того, Square Enix анонсировала выход Life is Strange Remastered Collection. Это сборник, включающий улучшенные версии оригинальной Life is Strange и приквела Before the Storm. Life is Strange Remastered Collection получит обновлённые визуальные эффекты и улучшенную анимацию персонажей. Точная дата выхода сборника пока не называется. В качестве примерного срока указывают осень этого года. Сборник выйдет на платформах ПК, PS4, Xbox One и Stadia. Покупатели версии Life is Strange: True Colors Ultimate Edition получат копию Remastered Collection. Сборник также можно будет купить отдельно.

Источник: The Verge