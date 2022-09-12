Сравнение емкости аккумуляторов iPhone 14 и iPhone 13 — она уменьшилась только в топовой модели iPhone 14 Pro Max

Три из четырех смартфонов серии iPhone 14 получили аккумуляторы большей ёмкости по сравнению с устройствами линейки iPhone 13. Исключение составляет лишь топовая модель iPhone 14 Pro Max, который оснащена аккумулятором немного меньшей ёмкости по сравнению с iPhone 13 Pro Max.

Ёмкость батарей смартфонов серии iPhone 13:

iPhone 13 mini – 2406 мАч

iPhone 13 – 3227 мАч

iPhone 13 Pro – 3095 мАч

iPhone 13 Pro Max – 4352 мАч

Ёмкость батарей смартфонов серии iPhone 14:

iPhone 14 – 3279 мАч

iPhone 14 Plus – 4325 мАч

iPhone 14 Pro – 3200 мАч

iPhone 14 Pro Max – 4323 мАч

Ранее этот же источник точно указал ёмкость батарей для всех четырёх моделей iPhone 13, а также 14- и 16-дюймовых ноутбуков MacBook Pro ещё до их фактического выхода.

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Apple заявляет, что все четыре модели iPhone 14 обеспечивают «работу от батареи в течение всего дня». Согласно спецификациям на сайте Apple, модели iPhone 14, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max имеют до одного часа больше времени автономной работы в режиме воспроизведения видео по сравнению с эквивалентными моделями iPhone 13. Для модели iPhone 14 Plus нет прямой сопоставимой модели в линейке предыдущего года.

По данным Apple, из-за большего 6,7-дюймового дисплея и отсутствия некоторых функций модели Pro, смартфон iPhone 14 Plus имеет самое продолжительное время автономной работы среди всех iPhone. Однако технические характеристики указывают, что iPhone 14 Pro Max по-прежнему имеет самое продолжительное время автономной работы при воспроизведении видео, вероятно, из-за способности дисплея ProMotion снижать частоту обновления для снижения энергопотребления.

Новые смартфоны серии iPhone 14 были анонсированы на прошлой неделе и доступны для предварительного заказа с 9 сентября. Начало поставок устройств запланировано на 16 сентября, за исключением iPhone 14 Plus, который будет доступен с 7 октября.

Источник: macrumors