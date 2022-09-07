iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max — чип A16 Bionic, вырез вместо «чёлки» и улучшенная камера

В дополнение к смартфонам iPhone 14 и 14 Plus компания Apple также анонсировала улучшенные модели iPhone 14 Pro (с 6,1-дюймовым дисплеем) и iPhone 14 Pro Max (с 6,7-дюймовым дисплеем). Версии Pro получили ряд существенных отличий от базовых моделей.
- В iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max используется новый более производительный процессор A16 Bionic, включающий 16 млрд транзисторов. CPU содержит 2 высокопроизводительных ядра и 4 энергоэффективных ядра. По заверениям компании, он обеспечивает существенный прирост производительности над предшественником и конкурирующими решениями.
- Предыдущие утечки подтвердились – линейка iPhone 14 Pro действительно лишилась привычной чёлки. Вместо неё компоненты системы Face ID разместились в продолговатом вырезе в дисплее, а фронтальная камера – в круглом вырезе. Визуально они объединены в один продолговатый вырез под названием Dynamic Island, который может менять форму и адаптироваться в зависимости от приложений и уведомлений.
- Новинки получили функцию Always-On Display и могут выводить виджеты экрана блокировки из iOS 16. На экране могут демонстрироваться напоминания, события календаря, прогноз погоды без необходимости активировать смартфон. Для обоев iOS 16 предусмотрен режим пониженного энергопотребления.
- Обновлённый блок камер получил 48-мегапиксельный основной сенсор, который позволяет объединять 4 соседних пикселя в один более крупный. Это позволяет улучшить качество съёмки в условиях слабого освещения. Сенсор дополнен оптической стабилизацией изображения и объективом с диафрагмой f/1,78 и фокусным расстоянием 24 мм. Благодаря кропу изображения с сенсора обеспечивается 2-кратное увеличение (фокусное расстояние 48 мм). Ещё камера содержит сверхширокоугольный модуль (с функцией макро съёмки) и телефото модуль с 3-кратным оптическим увеличением. Вспышка была переработана. Она стала вдвое ярче и подстраивает интенсивность в зависимости от фокусного расстояния съёмки. Камера поддерживает съёмку в формате Apple ProRAW и запись видео в кинематографическом режиме с разрешением 4K и частотой 30 или 24 к/с.
- Смартфоны iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max поддерживают Emergency SOS – возможность связи через спутник в тех случаях, когда нет покрытия мобильной сети или Wi-Fi. Интерфейс поможет пользователю оптимально расположить устройство, чтобы навести антенны на спутник для отправки сообщения.
- Как и в случае умных часов Watch Series 8, смартфоны способны определять момент аварии и уведомлять об инциденте спасательные службы.
Новые смартфоны Apple iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max станут доступны для предварительного заказа с 9 сентября, а их фактические продажи начнутся с 16 сентября. Цена iPhone 14 Pro стартует с отметки $999, а за iPhone 14 Pro Max предстоит заплатить от $1099.