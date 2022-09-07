iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max — чип A16 Bionic, вырез вместо «чёлки» и улучшенная камера

В дополнение к смартфонам iPhone 14 и 14 Plus компания Apple также анонсировала улучшенные модели iPhone 14 Pro (с 6,1-дюймовым дисплеем) и iPhone 14 Pro Max (с 6,7-дюймовым дисплеем). Версии Pro получили ряд существенных отличий от базовых моделей.

В iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max используется новый более производительный процессор A16 Bionic, включающий 16 млрд транзисторов. CPU содержит 2 высокопроизводительных ядра и 4 энергоэффективных ядра. По заверениям компании, он обеспечивает существенный прирост производительности над предшественником и конкурирующими решениями.

Предыдущие утечки подтвердились – линейка iPhone 14 Pro действительно лишилась привычной чёлки. Вместо неё компоненты системы Face ID разместились в продолговатом вырезе в дисплее, а фронтальная камера – в круглом вырезе. Визуально они объединены в один продолговатый вырез под названием Dynamic Island, который может менять форму и адаптироваться в зависимости от приложений и уведомлений.

Новинки получили функцию Always-On Display и могут выводить виджеты экрана блокировки из iOS 16. На экране могут демонстрироваться напоминания, события календаря, прогноз погоды без необходимости активировать смартфон. Для обоев iOS 16 предусмотрен режим пониженного энергопотребления.

Обновлённый блок камер получил 48-мегапиксельный основной сенсор, который позволяет объединять 4 соседних пикселя в один более крупный. Это позволяет улучшить качество съёмки в условиях слабого освещения. Сенсор дополнен оптической стабилизацией изображения и объективом с диафрагмой f/1,78 и фокусным расстоянием 24 мм. Благодаря кропу изображения с сенсора обеспечивается 2-кратное увеличение (фокусное расстояние 48 мм). Ещё камера содержит сверхширокоугольный модуль (с функцией макро съёмки) и телефото модуль с 3-кратным оптическим увеличением. Вспышка была переработана. Она стала вдвое ярче и подстраивает интенсивность в зависимости от фокусного расстояния съёмки. Камера поддерживает съёмку в формате Apple ProRAW и запись видео в кинематографическом режиме с разрешением 4K и частотой 30 или 24 к/с.

Смартфоны iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max поддерживают Emergency SOS – возможность связи через спутник в тех случаях, когда нет покрытия мобильной сети или Wi-Fi. Интерфейс поможет пользователю оптимально расположить устройство, чтобы навести антенны на спутник для отправки сообщения.

Как и в случае умных часов Watch Series 8, смартфоны способны определять момент аварии и уведомлять об инциденте спасательные службы.

Новые смартфоны Apple iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max станут доступны для предварительного заказа с 9 сентября, а их фактические продажи начнутся с 16 сентября. Цена iPhone 14 Pro стартует с отметки $999, а за iPhone 14 Pro Max предстоит заплатить от $1099.